Dimanche, l'OL a perdu Malick Fofana pour une quinzaine de matchs. Absent probablement jusqu'à février, le Belge devra être remplacé. Mais par qui, ou comment ?
Il y avait de la joie certes dans le vestiaire rhodanien après la rencontre, mais une ombre planait au-dessus du groupe. Dimanche, l'OL a battu Strasbourg 2 à 1, mais d'un côté, il a peut-être très perdu gros. Sorti à la 67e minute, Malick Fofana a été durement touché sur un tacle d'Ismaël Doukouré, exclu après coup.
Le Belge est victime d'une "entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale". Selon nos informations, il devrait se faire opérer avant la fin de la semaine et louper les trois prochains mois de compétition.
Même s'il n'était pas au top de sa forme sur ce début de saison, le footballeur de 20 ans restait une force vive offensivement pour l'Olympique lyonnais. On voyait bien d'ailleurs qu'il était particulièrement ciblé par ses vis-à-vis. "C’est le gros point noir de la soirée. On sait à quel point il est important pour nous avec ses qualités, soulignait le capitaine Corentin Tolisso. Maintenant, on espère qu’il va vite se remettre sur pied. On va attendre les prochaines heures pour en savoir un peu plus, mais on espère que ce n’est pas trop grave."
Moreira, le remplaçant logique
Le pire, la fracture, a été évité, mais ce trimestre passé à l'infirmerie va poser des tourments au staff. L'attaque reste un secteur incertain à l'OL, et il doit désormais trouver une solution pour compenser la blessure de son élément phare. Buteur à deux reprises la semaine dernière, à chaque fois en entrant en jeu, Afonso Moreira ressemble au remplaçant idéal, ou du moins logique.
Toutefois, le Portugais n'a pas encore entamé une partie dans la peau d'un titulaire. "Il faut bien débuter un jour. Essayons-le. On l'a vu, il est entré quelques minutes et est assez brouillon. J'aime cependant beaucoup son attitude, je trouve qu'il propose des choses, qu'il est dynamique, énumérait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. C'est un diamant brut, il faut qu'il progresse, même s'il connaîtra des phases de moins bien. Ce sera à lui d'apporter de la diversité dans son jeu. Mais pour moi, il n'a pas les mêmes caractéristiques que Malick Fofana, l'équipe devra se réinventer."
Quel impact pour le Portugais comme titulaire ?
La question est de savoir si l'ancien joueur du Sporting parviendra à avoir le même impact en commençant dès le coup d'envoi. "Je pose quelques réserves car c'est un feu follet, donc c'est bien lorsqu'il entre en fin de partie pour amener un plus, estimait Enzo Reale, toujours dans TKYDG. Je trouve qu'il a du mal à se canaliser, mais avec cette blessure, c'est sûrement sa chance pour montrer qu'il peut le faire. Au moins, il ne triche pas, et s'il a évidemment du déchet, je pense que ça fait partie de sa panoplie."
Si Afonso Moreira est le successeur logique de Malick Fofana, l'une des solutions pourrait être de faire monter d'un cran Abner. "Il a un profil moins défensif, donc pourquoi pas le placer ailier gauche, proposait l'actuel dirigeant du Goal FC. Il a un peu d'expérience. Je serais davantage partisan de cette solution." On sait néanmoins que Paulo Fonseca apprécie avoir des "faux pieds" sur les côtés.
Changer le système, trop compliqué ?
L'autre option consisterait à modifier le schéma tactique, en passant par exemple à trois derrière et en évoluant avec des pistons. Mais cela demanderait une réorganisation difficilement absorbable en cette période très rythmée. "Je pense que cette formation a des certitudes et que le plan fonctionne plutôt bien pour l'instant. Selon moi, au vu de l'effectif réduit, il faut garder un système qui tourne plutôt que de tout changer pour une absence, prolongeait Nicolas Puydebois. Au staff de trouver le bon élément pour le remplacer, Afonso Moreira, Enzo Molebe, Abner ou un autre."
Premier élément de réponse mercredi sur la pelouse du Paris FC (21h05), puis dimanche sur le terrain de Brest (20h45). Au total, l'Olympique lyonnais devrait disputer une bonne quinzaine de matchs sans Malick Fofana. Il ne reste donc plus aucun des offensifs plus ou moins titulaires de l'exercice 2024-2025. Repartir d'une page blanche reste décidément le thème principal de cette saison dans le Rhône.
Je veux bien qu'on mette Abner ailier gauche, mais on ne fait que décaler le problème. On ne va pas pouvoir tenir cette cadence de match avec un seul latéral gauche. Ou alors on considère Abner comme un ailier gauche, mais qui peut dépanner latéral gauche pour faire souffler Tagliafico. Effectivement pourquoi pas. Avec Molebe qui peut aussi gratter du temps de jeu.
Molebe n’a pas le niveau de la ligue 1 ,version haut de tableau.
Il faut déclencher immédiatement le joker médical auquel nous avons droit.
MLJ , au boulot , vite svp !!!
Je crois que si joker médical il y a, on l'a déjà et il se prénomme Hateboer 🙂
Entièrement d'accord avec toi, en l'état actuel des choses, notre effectif n'est pas en capacité de gérer cette absence sur une aussi longue période, et avec un calendrier chargé comme le nôtre. On a besoin de qualité à ce poste, et de quantité, car ce sont des postes qui nécessitent des remplacements réguliers en cours de match. Donc pas d'autre choix que d'aller piocher un joker médical !
Pour moi Hateboer est déjà le joker que l'OL avait droit.
Vilain concours de circonstance ! Mais peut-être me trompè-je ?!
Non Hateboer a été enregistré comme joker simple, qui permet de recruter un joueur évoluant en France et sous licence, différent donc du joker médical qui permet de palier une blessure d’une durée supérieure ou égale à trois mois (= Fofana).
Il n'y a pas Nuamah qui doit revenir en Nov?
Si c'est bien le cas il ne va pas être opérationnel tout de suite, mais c'est une solution supplémentaire non?
Sachant que Mangala s'est bléssé deux ou trois mois plus tôt et vient à peine de reprendre l'entraînement, je ne pense pas que Nuamah revienne avant 2026.
Très bonne solution mais je pense qu'il faudra attendre décembre avant qu'il soit en forme
Je ne crois pas trop à la solution Abner un cran plus haut, mais ça ne coûte rien d'essayer. Pour moi Moreira a prouvé deja qu'il doit occuper le poste en l'absence de Fofana
Ça a beau dire que le joueur est pas méchant, qu'il avait pas l'intention de faire mal et blessé, mais le type pose 1 gros tacle par derrière
il s'attendait a quoi avec ce genre de geste, a part faire 1 grosse faute et démonter le joueur
Dire que sur le direct l'arbitre mets 1 simple jaune alors que tout le monde voit bien que c'est rouge sans hésité. Encore heureux que la var intervient
Déjà qu'on a du mal a marquer en général, la tu perds ton meilleur attaquant pour plusieurs mois, génial
Et que dire des déclarations du coach de Strasbourg, lamentable
Avec le retour progressif de Mangala, ça va se finir en décalant Tolisso ailier gauche. Ca ne serait que la suite logique de son exploration multi-postes tout au long de sa carrière.
Vous l'aurez lu ici en premier !