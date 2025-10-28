Dimanche, l'OL a perdu Malick Fofana pour une quinzaine de matchs. Absent probablement jusqu'à février, le Belge devra être remplacé. Mais par qui, ou comment ?

Il y avait de la joie certes dans le vestiaire rhodanien après la rencontre, mais une ombre planait au-dessus du groupe. Dimanche, l'OL a battu Strasbourg 2 à 1, mais d'un côté, il a peut-être très perdu gros. Sorti à la 67e minute, Malick Fofana a été durement touché sur un tacle d'Ismaël Doukouré, exclu après coup.

Le Belge est victime d'une "entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale". Selon nos informations, il devrait se faire opérer avant la fin de la semaine et louper les trois prochains mois de compétition.

Même s'il n'était pas au top de sa forme sur ce début de saison, le footballeur de 20 ans restait une force vive offensivement pour l'Olympique lyonnais. On voyait bien d'ailleurs qu'il était particulièrement ciblé par ses vis-à-vis. "C’est le gros point noir de la soirée. On sait à quel point il est important pour nous avec ses qualités, soulignait le capitaine Corentin Tolisso. Maintenant, on espère qu’il va vite se remettre sur pied. On va attendre les prochaines heures pour en savoir un peu plus, mais on espère que ce n’est pas trop grave."

Moreira, le remplaçant logique

Le pire, la fracture, a été évité, mais ce trimestre passé à l'infirmerie va poser des tourments au staff. L'attaque reste un secteur incertain à l'OL, et il doit désormais trouver une solution pour compenser la blessure de son élément phare. Buteur à deux reprises la semaine dernière, à chaque fois en entrant en jeu, Afonso Moreira ressemble au remplaçant idéal, ou du moins logique.

Toutefois, le Portugais n'a pas encore entamé une partie dans la peau d'un titulaire. "Il faut bien débuter un jour. Essayons-le. On l'a vu, il est entré quelques minutes et est assez brouillon. J'aime cependant beaucoup son attitude, je trouve qu'il propose des choses, qu'il est dynamique, énumérait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. C'est un diamant brut, il faut qu'il progresse, même s'il connaîtra des phases de moins bien. Ce sera à lui d'apporter de la diversité dans son jeu. Mais pour moi, il n'a pas les mêmes caractéristiques que Malick Fofana, l'équipe devra se réinventer."

Quel impact pour le Portugais comme titulaire ?

La question est de savoir si l'ancien joueur du Sporting parviendra à avoir le même impact en commençant dès le coup d'envoi. "Je pose quelques réserves car c'est un feu follet, donc c'est bien lorsqu'il entre en fin de partie pour amener un plus, estimait Enzo Reale, toujours dans TKYDG. Je trouve qu'il a du mal à se canaliser, mais avec cette blessure, c'est sûrement sa chance pour montrer qu'il peut le faire. Au moins, il ne triche pas, et s'il a évidemment du déchet, je pense que ça fait partie de sa panoplie."

Si Afonso Moreira est le successeur logique de Malick Fofana, l'une des solutions pourrait être de faire monter d'un cran Abner. "Il a un profil moins défensif, donc pourquoi pas le placer ailier gauche, proposait l'actuel dirigeant du Goal FC. Il a un peu d'expérience. Je serais davantage partisan de cette solution." On sait néanmoins que Paulo Fonseca apprécie avoir des "faux pieds" sur les côtés.

Changer le système, trop compliqué ?

L'autre option consisterait à modifier le schéma tactique, en passant par exemple à trois derrière et en évoluant avec des pistons. Mais cela demanderait une réorganisation difficilement absorbable en cette période très rythmée. "Je pense que cette formation a des certitudes et que le plan fonctionne plutôt bien pour l'instant. Selon moi, au vu de l'effectif réduit, il faut garder un système qui tourne plutôt que de tout changer pour une absence, prolongeait Nicolas Puydebois. Au staff de trouver le bon élément pour le remplacer, Afonso Moreira, Enzo Molebe, Abner ou un autre."

Premier élément de réponse mercredi sur la pelouse du Paris FC (21h05), puis dimanche sur le terrain de Brest (20h45). Au total, l'Olympique lyonnais devrait disputer une bonne quinzaine de matchs sans Malick Fofana. Il ne reste donc plus aucun des offensifs plus ou moins titulaires de l'exercice 2024-2025. Repartir d'une page blanche reste décidément le thème principal de cette saison dans le Rhône.