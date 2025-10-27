Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
Afonso Moreira lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : la folle semaine d’Afonso Moreira

  David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Buteur contre le FC Bâle jeudi soir, Afonso Moreira a remis ça dimanche soir face à Strasbourg. Une merveille de frappe enroulée qui a permis à l’OL de prendre les trois points. En quatre jours, l’aventure du Portugais a peut-être connu un tournant.

    Ils ne se connaissent ni d’Adam, ni d'Ève, mais à eux deux, les Moreira ont joué un grand rôle dans cet OL - Strasbourg(2-1) de la 9e journée de Ligue 1. D’un côté, Diego, ancien de la maison lyonnaise, qui a connu un retour pour le moins bruyant et qui a certainement poussé l’état d’esprit collectif des joueurs de Paulo Fonseca à un degré supérieur. De l’autre, Afonso, gueule d’ange et devenu le héros local de ces derniers jours. Dans cette soirée électrique, c’est bien le Lyonnais qui a donné un dernier coup d’accélérateur, une dernière fléchette qui a fait mouche. Quand son homonyme sortait sous les sifflets du Parc OL, qui lui faisait payer ses accrochages avec Karabec et Tolisso, l’autre propulsait tout le stade dans un vacarme qui n’avait rien d’hostile.

    Un état d'esprit qui ne triche pas

    À la 91e minute, Afonso Moreira est venu terrasser à lui tout seul Strasbourg d’une frappe qui risque de devenir sa spéciale. Côté gauche, le Portugais a repiqué axe et envoyé une ogive enroulée dans le petit filet opposé de Penders. Un but salvateur pour celui qui a remplacé au pied levé Malick Fofanasorti sur civière"Ce but, je le dédie à Malick, a-t-il rapidement confié au micro de Ligue 1+. C’est un gars que j’apprécie beaucoup."

    Dans un collectif, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. S’il a endossé le costume de héros de la soirée, Afonso Moreira est bien conscient que l’OL aura besoin de son ailier belge pour rester dans les objectifs. L’heure n’est donc pas à tirer la couverture sur lui. Pourtant, en l’espace de quatre jours, l’aventure rhodanienne de l’ancien du Sporting Portugal a pris un tournant. Double buteur décisif, le feu-follet portugais récolte le fruit de son travail des dernières semaines.

    Les épaules assez solides pour être titulaire ?

    Obligé de se contenter de miettes depuis le début de saison, Moreira encaisse, apprend et tente d’aider comme il le peut. Son état d’esprit a d’ailleurs été souligné dimanche soir après la victoire de l’OL. "Afonso est arrivé il y a trois mois. Il lance vraiment sa carrière maintenant. Au Sporting, je crois qu'il a deux ou trois matchs en pro. Il travaille énormément. Il a joué mais cinq ou six minutes par là avec nous. Mais il défendait comme un fou, il ne lâchait rien, a noté Moussa NiakhatéEt aujourd'hui, puisque ça reste un joueur offensif, il l'a récompensé avec ce but victorieux. Jeudi, il nous offre le break pour souffler. C'est le travail. Il est récompensé et je suis très content pour lui."

    Même son de cloche chez le capitaine Corentin Tolisso"Je suis très heureux pour Afonso. Je pense que c’est la récompense du travail. Il a peu de temps de jeu dans ce début de saison, mais quand il rentre, il essaye d’apporter ses qualités. C’est un garçon qui a un très bon état d’esprit, qui se donne à fond. Quand tu ne triches pas, tu es récompensé et c’est ce qui lui arrive."

    Supersub depuis neuf matchs, Afonso Moreira va-t-il prendre de l’épaisseur dans les prochaines semaines ? Le cas Malick Fofana ne laisse malheureusement que peu de place au doute. Mais l’ailier portugais a-t-il vraiment les épaules assez solides ? Pas sûr…

    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 27 Oct 25 à 10 h 16

      Son but m'a fait directement penser a celui de Philippe Lahm en ouverture de la Coupe du Monde 2006

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 27 Oct 25 à 10 h 50

      En tout cas sur son état d'esprit il est irréprochable ! C'est ça qu'on veut, ça correspond à la dynamique de l'équipe et ça montre l'exemple même pour tous ceux qui voudraient leur place dans le 11 ou au moins grappiller des minutes.

      Techniquement j'ai l'impression qu'il est de mieux en mieux. Au début de saison, il ne faisait que revenir en arrière et percutait assez peu. Là il prend en confiance, et hier soir il a constamment provoqué jusqu’à marquer. Il a encore beaucoup d'approximations techniques avec des frappes qui finissent en tribunes, il n'élimine pas facilement par le dribble, mais il a des qualités.

      Je pense que ce rôle de supersub était parfait pour lui, comme ça l'était pour Malick durant ses premiers mois chez nous. Maintenant qu'il va avoir beaucoup plus de temps de jeu, ça risque de se compliquer pour lui mais je lui souhaite de me prouver le contraire !

      Signaler

    Laisser un commentaire

