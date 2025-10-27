Ligue 1 : grâce à sa victoire, l’OL remonte à la 4e place

Vainqueur aux forceps de Strasbourg, l’OL a fait une belle opération au classement. Après deux défaites de rang, les Lyonnais remontent à la quatrième place, à deux longueurs du PSG, leader.

Ce n’est qu’anecdotique. Comme l’a rappelé Jorge Maciel, "il n’y a eu que neuf journées jouées, donc rien n’est encore définitif". Seulement, cette victoire (2-1) de l’OL à la maison contre Strasbourg fait du bien. Elle était presque primordiale avant d’enchaîner deux déplacements en Ligue 1 (Paris FC, Brest), un autre en Ligue Europa puis de recevoir le PSG, le 9 novembre prochain. Surtout, il fallait sortir les muscles contre un concurrent direct pour les places européennes. Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais après deux revers contre Toulouse et Nice, le succès contre le RCSA fait clairement du bien à la tête. Mais aussi au niveau comptable.

Un choc contre le PSG qui promet

Si les coéquipiers de Corentin Tolisso n’auraient pas été distancés plus que cela en cas de contre-performance, les trois points acquis dimanche soir permettent à l’OL de faire un petit bond au classement. Le club rhodanien passe son adversaire du soir et remonte à la 4e place. Pas de podium certes pour la troisième journée de suite, mais une égalité avec l’OM, troisième mais largement devant à la différence de buts. À côté de ça, Lens n’est qu’à une petite unité tandis que le leader qu’est le PSG pointe à deux longueurs. Avec le choc qui se tient dans deux semaines, cela pourrait valoir son pesant d’or.