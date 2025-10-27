Maciel (OL) : "Une arrogance positive dans ce groupe"

Dans la lutte qu'a offert Strasbourg, l'OL a tiré sa force de son collectif. S'il aurait pu tanguer au moment du raté de Corentin Tolisso, il a surtout fait preuve de caractère pour s'imposer 2-1.
Que faut-il retenir de cette victoire face à Strasbourg (2-1) ?
Jorge Maciel : On retient les trois points, la fierté et le sens du collectif. Notre équipe a montré une arrogance positive. Elle a compris que pour faire mal aux autres, il faut créer des pièges aux adversaires et jouer sur nos forces. Les joueurs ont été irréprochables et réussi un match complet. C'est cette image qu'on veut voir tout le temps. Il y a eu beaucoup de maturité, on n'a pas concédé trop de situations, perdu des balles dans des meilleures conditions. Il fallait être vigilant face à cette équipe de Strasbourg.
Qu'y a-t-il eu en plus de cette maturité ?
La force mentale. La réponse a été très nette sur la capacité mentale d'un groupe qui a vécu plein de choses. On a montré que tout le monde peut faire la différence en entrant, on veut poursuivre dans cette dynamique positive.
"On fait preuve d'humilité par rapport au classement"
La victoire contre Strasbourg était-elle obligatoire pour ne pas rentrer dans le rang ?
On est seulement à la neuvième journée, c'est trop tôt pour parler de match clé. Mais le plus important, c'est de trouver des dynamiques positives et ça peut donner peut-être le premier déclic. C'était important de renverser la tendance.
Vous êtes quatrièmes avec le même nombre de points que l'OM...
C'est le mérite de tout le monde. On a fait preuve d'humilité, on n'était pas dans notre meilleur moment mais chaque fois qu'on joue des équipes top 5 ou 6, on gagne nos matches. Il y a une sensation de groupe qui se dégage. Les gens étaient derrière nous dès l'échauffement. On est soutenus, ça donne de l'énergie.
Ce qui est important, c'est que l'équipe joue mieux contre les gros ! On a réussi à dominer cette équipe de Strasbourg, ce qui n'était pas dit d'avance vu nos récentes performances. Mais Fonseca a sortie l'équipe type, sans numéro 9, avec un milieu très solide.
Malheureusement cela va être assez rare de voir ce 11 vu la gestion du groupe de Fonseca. En tout cas s'il le garde pour les "gros matchs" et que cela fonctionne à chaque fois, je signe.
Mercredi il risque de faire pas mal tourner.
Hello,
Juste pour me faire plaisir, ce que j'écrivais hier soir sur le live :😜😀
Et, je me sentais bien seul à ce moment là.
Il faut toujours y croire les gones ! 💪
" Dede Passion 69 - dim 26 Oct 25 à 21 h 41
Mais si, on va le GAGNER ce match !!!
Et sans pénalty.... "
Salut DDP !! Bien d'accord, il ne faut jamais bouder une occasion de se donner raison ! Pour les autres fois, il vaut mieux espérer que ça disparaisse dans les archives et laisser faire le temps... 😅
Salut tout le monde ! Cette année, on a une équipe qui n'a à mon sens aucune marge de manœuvre, mais qui avec cette force de caractère, et un bon collectif, arrive quand même à faire tomber la pièce du bon côté à plusieurs reprise, alors on s'en réjouit 🙂 On verra bien si ça tient sur la durée. Bravo à eux et au staff, l'ambiance du stade faisait plaisir à voir (à la télé).