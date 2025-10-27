Maciel (OL) : "Une arrogance positive dans ce groupe"

Dans la lutte qu'a offert Strasbourg, l'OL a tiré sa force de son collectif. S'il aurait pu tanguer au moment du raté de Corentin Tolisso, il a surtout fait preuve de caractère pour s'imposer 2-1.

Que faut-il retenir de cette victoire face à Strasbourg (2-1) ?

Jorge Maciel : On retient les trois points, la fierté et le sens du collectif. Notre équipe a montré une arrogance positive. Elle a compris que pour faire mal aux autres, il faut créer des pièges aux adversaires et jouer sur nos forces. Les joueurs ont été irréprochables et réussi un match complet. C'est cette image qu'on veut voir tout le temps. Il y a eu beaucoup de maturité, on n'a pas concédé trop de situations, perdu des balles dans des meilleures conditions. Il fallait être vigilant face à cette équipe de Strasbourg.

Qu'y a-t-il eu en plus de cette maturité ?

La force mentale. La réponse a été très nette sur la capacité mentale d'un groupe qui a vécu plein de choses. On a montré que tout le monde peut faire la différence en entrant, on veut poursuivre dans cette dynamique positive.

"On fait preuve d'humilité par rapport au classement"

La victoire contre Strasbourg était-elle obligatoire pour ne pas rentrer dans le rang ?

On est seulement à la neuvième journée, c'est trop tôt pour parler de match clé. Mais le plus important, c'est de trouver des dynamiques positives et ça peut donner peut-être le premier déclic. C'était important de renverser la tendance.

Vous êtes quatrièmes avec le même nombre de points que l'OM...

C'est le mérite de tout le monde. On a fait preuve d'humilité, on n'était pas dans notre meilleur moment mais chaque fois qu'on joue des équipes top 5 ou 6, on gagne nos matches. Il y a une sensation de groupe qui se dégage. Les gens étaient derrière nous dès l'échauffement. On est soutenus, ça donne de l'énergie.