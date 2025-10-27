Grand patron de la défense de l'OL dimanche soir, Moussa Niakhaté savourait le succès contre Strasbourg. Trois points bienvenus avant d'enchaîner deux déplacements de suite puis de recevoir le PSG en Ligue 1.

C'était un match engagé, mais une belle victoire (2-1) pour l'OL à la fin...

Moussa Niakhaté : C'était une lutte incroyable jusqu'à la 91e. C'est top, un super but à la fin. Je pense qu'une victoire méritée pour nous. Je pense qu'on a bien dirigé ce match. C'est vrai que c'était une superbe opposition en face. Ce n'était pas un match facile. Un match très engagé et avec ce but à la fin d'Afonso (Moreira) qui vient conclure une belle performance.

Après deux défaites et avant deux déplacements, il était important de gagner contre Strasbourg à la maison ?

C'était important. Nous, à la maison, on veut forcément être une forteresse. On veut que les équipes qui viennent à Décines repartent avec rien du tout. Ça n'avait pas été le cas contre Toulouse, c'était un accident. Aujourd'hui, devant nos supporters, on veut vraiment que ce déplacement au Groupama devienne un déplacement compliqué pour tout le monde. On est surtout contents. Maintenant, c'est exact qu'on ne va pas jouer à la maison pour quelques matchs. On rejoue dès mercredi contre le Paris FC. Derrière, on repart à Brest, donc ça va être très compliqué. Mais, on est contents de pouvoir enchaîner ces matchs pour continuer à gagner, pour rajouter des points au classement, parce que c'est ce qu'on aime.

"Le travail paie toujours à un moment"

Vous êtes quatrième après cette victoire. C'était assez inespéré au départ de la saison. Est-ce qu'au fur et à mesure, il naît l'idée de vous installer dans ce peloton de tête ?

C'était inespéré peut-être pour vous, pas pour nous. De notre côté, on ne fait que travailler. On travaille et après, on voit ce qui arrive. Le football, ce n'est pas à la pièce. Ce n'est pas que des joueurs qui font un effectif. C'est juste le travail. On travaille tous les jours. Maintenant, on ne se prend pas la tête. On va garder la même recette qui est de bosser à fond. On va écouter les conseils du coach, travailler et être rigoureux, essayer d'être plus concentrés, car c'est ce qui nous a fait défaut sur les deux derniers matchs contre Toulouse et Nice. Et surtout maximiser avec nos qualités.