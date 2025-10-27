OL - Strasbourg (2-1) : la sortie lunaire de Liam Rosenior

Actualités
    • Dans la défaite de Strasbourg à l’OL, Liam Rosenior a eu une sortie pour le moins surprenante concernant l’exclusion d’Ismaël Doukouré et la blessure de Malick Fofana.

    Mauvais perdant ? Est-ce ainsi que l’on peut décrire la sortie médiatique de Liam Rosenior après la victoire 2-1 de l’OL contre son Strasbourg ? La réponse est très clairement oui et en a choqué plus d’un dans les entrailles du Parc OL. Si la défaite strasbourgeoise a pu être frustrante, l’entraîneur alsacien avait choisi de passer ses nerfs sur l’arbitrage de M. Wattellier. Avec comme point d’orgue le carton rouge distribué à Ismaël Doukouré à la 67e minute pour un tacle par derrière sur Malick Fofana.

    Une mauvaise décision selon l’Anglais, malgré la blessure de l’ailier belge. "Il n'y a pas rouge. Ce n'est peut-être pas votre avis mais c'est le mien. L'arbitre a jugé la blessure pas l'action. Il (Doukouré) n'a pas fait un tacle dangereux mais ça s'est terminé par une blessure, le pied de Fofana étant planté dans le sol. On ne veut pas voir ce genre de choses, on espère tous qu'il va aller bien très vite et on lui souhaite un bon rétablissement, mais ce n'était pas une faute."

    "Il y a toujours un souci arbitral dans nos chocs"

    Les images laissent malgré tout peu de place au doute quand on voit le mouvement de la cheville de Malick Fofana. Quoi qu’il en soit, Liam Rosenior en avait gros contre les décisions arbitrales alors que Strasbourg vient une nouvelle fois de s’incliner contre un gros de la Ligue 1 (1 point sur 12 possibles). "Mais chaque fois, il y a eu un souci arbitral, un hors-jeu contre Monaco (2-3, le 31 août) qui n'existait pas, contre Marseille (1-2, le 26 septembre) aussi. Et je ne dis pas que les arbitres sont contre nous, qu'il y a quelque chose contre nous, je donne simplement mon point de vue." Une perspective à chaud qu’il déjugera peut-être dans les heures à venir après avoir revu certaines images.

    14 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 27 Oct 25 à 7 h 38

      Ça y est il se sent plus lui…190M de mercato cette année et il trouve le moyen de perdre contre tous les gros ! Et en plus c’est la faute de l’arbitre ! Allez, va toucher ton chèque en bleu et fermes ta gu……. !
      Une équipe a son image : des petites frappes truqueuses (talentueuses certes) qui se croient déjà à Chelsea ou autre part en Europe.
      Les vrais fans du RCS doivent avoir honte de cette équipe.

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - lun 27 Oct 25 à 7 h 51

        111 millions d'achat, pas 190, et ils ont quand même vendu pour 85,70 millions.

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - lun 27 Oct 25 à 8 h 15

        J'ai connu le strasbourg champion de france avec gilbert Gress , une très grande équipe avec un vrai collectif .
        Ca n'avait rien à voir , ils ne donnaient pas ces coups , ça jouait au football sans tricher .

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - lun 27 Oct 25 à 8 h 20

          Il y'avait pas Domenech qui jouait dans cette equipe Juni38 ?
          Si c'est le cas il devait quand meme mettre quelques coup hein mdr...

    2. isabielle
      isabielle - lun 27 Oct 25 à 7 h 38

      Tacle par derrière, les 2 pieds décollés du sol dans son impulsion, c'est rouge... va falloir qu'il regarde bien les images le Rosenior ! ...
      Certes, il fût un temps où c'était le jeu anglais, mais avec la Var les détails sont visibles, et la sanction est juste, indépendamment de la blessure de Fofana.

      Signaler
    3. Avatar
      Olisev - lun 27 Oct 25 à 7 h 48

      Bien sûr que non, il n'y a pas rouge.
      D'ailleurs, le joueur bougeait encore sur sa civière... C'est bien la preuve qu'il simulait !
      Ça vaut combien de matchs de suspension un geste comme celui-ci ?

      Signaler
    4. Darn
      Darn - lun 27 Oct 25 à 7 h 50

      Cette chouinerie systématique sur les arbitres... Est-ce qu'on va l'entendre quand la décision ira dans son sens ? C'est toujours ça qui m'amuse. C'est dommage, sur le banc, je l'avais trouvé très bien, jamais à péter un plomb.

      Pour la faute, c'est un tacle non maîtrisé qui cause une blessure, il bloque la cheville, c'est par derrière... On n'est pas obligé d'attendre une semelle dans la gueule pour foutre un rouge.

      Bref. Le sum.

      Signaler
    5. Avatar
      Cicinho2 - lun 27 Oct 25 à 8 h 05

      Le tacle en lui-même, s’il n’y a pas le petit saut de cabri, n’est pas le pire vu, même s’il y a blessure derrière, mais c’est justement le petit saut avant qui fait que c’est rouge!
      Rosenior ne reçoit que des louanges, alors au bout d’un moment ça monte à la tête !
      Même après un pauvre nul contre une équipe polonaise à domicile en europe, personne ne le critique, limite c’est normal, il avait fait tourner. Pep, pour la même raison avec Lille s’est fait critiquer, et en disant ça je le défends pas

      Signaler
    6. Toitoi
      Toitoi - lun 27 Oct 25 à 8 h 11

      Je n'aime pas le mot lunaire.

      Signaler
      1. Darn
        Darn - lun 27 Oct 25 à 8 h 19

        Moi non plus.

        Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - lun 27 Oct 25 à 8 h 11

      C'est bon lui , je peux plus l'encadrer , il est sur ma liste noire .
      en seconde mi temps , il commençait à dégoupiller , comme toute son équipe , car ils voyaient que l'ol leur résistait et même prenait le dessus .
      Quel mauvais perdant , c'est insupportable .

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 27 Oct 25 à 8 h 18

        C'est Memphis sous cocaïne.

        Signaler
    8. Cac40
      Cac40 - lun 27 Oct 25 à 8 h 13

      Strasbourg se comporte comme Marseille... Aucune auto critique, on accuse l'arbitre de voler des matches, des joueurs qui se comportent en petites frappes sur le terrain...
      Autant pour Marseille, c'est dans l'ADN du club, mais pour Strasbourg cela ne ressemble pas à ce club d'habitude élégant et apprécié. J'espère que la trajectoire va tourner et que Liam Rosenor va comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on gagne l'estime du public dans l'est de la France

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - lun 27 Oct 25 à 8 h 17

        j'aimerai beaucoup savoir ce qu'en pense Gilbert Gress , le grand entraineur qui les a fait champions de France .
        Ce n'est pas le football qui était le sien .
        Leur coach anglais mis par ce consortium américain , n'a rien à voir avec l'esprit qui est celui des alsaciens , ils doivent être un peu honteux ce matin ( les supporter ) .
        Cet argent salit tout , on perd les valeurs essentielles du football .

        Signaler

