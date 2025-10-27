OL - Strasbourg (2-1) : la sortie lunaire de Liam Rosenior

Dans la défaite de Strasbourg à l’OL, Liam Rosenior a eu une sortie pour le moins surprenante concernant l’exclusion d’Ismaël Doukouré et la blessure de Malick Fofana.

Mauvais perdant ? Est-ce ainsi que l’on peut décrire la sortie médiatique de Liam Rosenior après la victoire 2-1 de l’OL contre son Strasbourg ? La réponse est très clairement oui et en a choqué plus d’un dans les entrailles du Parc OL. Si la défaite strasbourgeoise a pu être frustrante, l’entraîneur alsacien avait choisi de passer ses nerfs sur l’arbitrage de M. Wattellier. Avec comme point d’orgue le carton rouge distribué à Ismaël Doukouré à la 67e minute pour un tacle par derrière sur Malick Fofana.

Une mauvaise décision selon l’Anglais, malgré la blessure de l’ailier belge. "Il n'y a pas rouge. Ce n'est peut-être pas votre avis mais c'est le mien. L'arbitre a jugé la blessure pas l'action. Il (Doukouré) n'a pas fait un tacle dangereux mais ça s'est terminé par une blessure, le pied de Fofana étant planté dans le sol. On ne veut pas voir ce genre de choses, on espère tous qu'il va aller bien très vite et on lui souhaite un bon rétablissement, mais ce n'était pas une faute."

"Il y a toujours un souci arbitral dans nos chocs"

Les images laissent malgré tout peu de place au doute quand on voit le mouvement de la cheville de Malick Fofana. Quoi qu’il en soit, Liam Rosenior en avait gros contre les décisions arbitrales alors que Strasbourg vient une nouvelle fois de s’incliner contre un gros de la Ligue 1 (1 point sur 12 possibles). "Mais chaque fois, il y a eu un souci arbitral, un hors-jeu contre Monaco (2-3, le 31 août) qui n'existait pas, contre Marseille (1-2, le 26 septembre) aussi. Et je ne dis pas que les arbitres sont contre nous, qu'il y a quelque chose contre nous, je donne simplement mon point de vue." Une perspective à chaud qu’il déjugera peut-être dans les heures à venir après avoir revu certaines images.