Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les joueurs de l’OL au soutien de Malick Fofana

  • par David Hernandez

    • À la sortie de la victoire contre Strasbourg, la déception d’avoir perdu Malick Fofana prédominait forcément. Les joueurs de l’OL espéraient que ce ne soit pas trop grave.

    L’arrêt sur image fait froid dans le dos. Cela n’a malgré tout pas empêché Liam Rosenior de contester le rouge distribué à Ismaël Doukouré. L’entraîneur de Strasbourg a justifié que l’exclusion ne tenait lieu qu’à la blessure de Malick Fofana et non à la faute en elle-même. Encore heureux, serait-on capable de dire, alors que le Belge a dû quitter le Parc OL sur civière et prendre directement la direction de l’hôpital pour passer des radios et examens. Cette sortie a été le gros point noir de la soirée lyonnaise et forcément, personne n’avait oublié Fofana après la rencontre. "Je n’ai pas revu les images, j’ai entendu qu’il est parti à l’hôpital, et la seule chose que je sais, c’est que Malick n’est pas un tricheur, alors quand je le vois sur une civière, je sais que c’est très sérieux", expliquait Moussa Niakhaté à la fin du match.

    "On sait à quel point il est important pour nous"

    Le défenseur central sénégalais n’a pas voulu enfoncer Doukouré"un joueur que je connais bien et qui n’est pas quelqu’un de méchant". Néanmoins, ce tacle pourrait bien avoir de lourdes conséquences sur le futur à court et moyen terme de l’OL. Déjà forfait pour le déplacement au Paris FC, Malick Fofana pourrait être absent de longues semaines, en fonction de la gravité de la blessure. "C’est le gros point noir de la soirée. On sait à quel point il est important pour nous avec ses qualités, notait le capitaine Corentin TolissoMaintenant, on espère qu’il va vite se remettre sur pied. On va attendre les prochaines heures pour en savoir un peu plus, mais on espère que ce n’est pas trop grave." Réponse dans les prochaines heures, très certainement.

    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    OL : la folle semaine d’Afonso Moreira

