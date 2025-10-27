Tolisso (OL) : "Lacazette m'avait dit de prendre le prochain penalty"

Poussé par son grand ami à prendre ses responsabilités, Corentin Tolisso n'a pas réussi à vaincre le signe indien de l'OL dans l'exercice des penaltys. Le capitaine lyonnais a suivi les traces de Pavel Sulc et Ainsley Maitland-Niles en ratant sa tentative contre Strasbourg.

Quel mal a bien pu toucher le vestiaire lyonnais en ce mois d'octobre ? Pour la troisième fois consécutive en l'espace d'une vingtaine de jours, l'OL a trouvé le moyen de faillir dans l'exercice des penaltys. Contre le RB Salzbourg, le raté de Pavel Sulc dès le début du match n'avait pas eu d'incidence sur le résultat final avec une victoire rhodanienne. Celui d'Ainsley Maitland-Niles il y a une semaine à Nice a été bien plus problématique. Alors que l'OL avait la possibilité de revenir à 2-2, les joueurs de Paulo Fonseca ont encaissé un troisième but dans la foulée du loupé anglais (3-1).

En choisissant de changer de tireur dimanche face à Strasbourg, le staff rhodanien pensait enfin vaincre le signe indien. Raté puisque Corentin Tolisso a, lui aussi, failli dans l'exercice. "Lors du dernier match, Alex (Lacazette) m’a appelé, et m’a dit 'le prochain penalty, tu le tires, prends tes responsabilités'. Le coach avait choisi les précédents tireurs (Sulc, Maitland-Niles, N.D.L.R.), et je m’étais dit que je tirerais le suivant. Je voulais tirer au milieu, parce que le gardien était grand, et s'il partait sur un côté, la probabilité de marquer était plus grande. Puis j’ai voulu tirer plus haut et plus fort, mais j’ai raté ma frappe."

Un nouveau tireur pour le prochain penalty

Avec trois échecs au mois d'octobre, l'OL a réalisé une performance historique en 75 ans. Jorge Maciel préfère retenir le fait que son équipe "arrive à provoquer des penaltys et c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on est dans la surface." Seulement, avec déjà peu d'occasions à se mettre sous la dent, l'OL serait bien avisé de ne pas manquer ces opportunités qui s'offrent à lui. Pour le prochain match, Corentin Tolisso passera le flambeau.

"Il y a des échecs dans la vie, et j’espère que j’en marquerai un une autre fois. Cela fait trois de suite qu’on manque, on en a parlé entre nous. Le plus important, peu importe celui qui tire, c’est de marquer. Moi, j’avais dit que si je marquais, je continuais, et si je ratais, je passais mon tour au prochain. Il va falloir trouver un sérieux tireur de penaltys. On en avait un très grand la saison dernière et toutes ces années (Lacazette)…"

La preuve aussi que malgré les dires de certains, cet exercice n'est pas au petit bonheur la chance.