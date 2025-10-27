Actualités
Corentin Tolisso ratant son penalty lors d'OL - Strasbourg
Corentin Tolisso ratant son penalty lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Tolisso (OL) : "Lacazette m'avait dit de prendre le prochain penalty"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Poussé par son grand ami à prendre ses responsabilités, Corentin Tolisso n'a pas réussi à vaincre le signe indien de l'OL dans l'exercice des penaltys. Le capitaine lyonnais a suivi les traces de Pavel Sulc et Ainsley Maitland-Niles en ratant sa tentative contre Strasbourg.

    Quel mal a bien pu toucher le vestiaire lyonnais en ce mois d'octobre ? Pour la troisième fois consécutive en l'espace d'une vingtaine de jours, l'OL a trouvé le moyen de faillir dans l'exercice des penaltys. Contre le RB Salzbourg, le raté de Pavel Sulc dès le début du match n'avait pas eu d'incidence sur le résultat final avec une victoire rhodanienne. Celui d'Ainsley Maitland-Niles il y a une semaine à Nice a été bien plus problématique. Alors que l'OL avait la possibilité de revenir à 2-2, les joueurs de Paulo Fonseca ont encaissé un troisième but dans la foulée du loupé anglais (3-1).

    En choisissant de changer de tireur dimanche face à Strasbourg, le staff rhodanien pensait enfin vaincre le signe indien. Raté puisque Corentin Tolisso a, lui aussi, failli dans l'exercice. "Lors du dernier match, Alex (Lacazette) m’a appelé, et m’a dit 'le prochain penalty, tu le tires, prends tes responsabilités'. Le coach avait choisi les précédents tireurs (Sulc, Maitland-Niles, N.D.L.R.), et je m’étais dit que je tirerais le suivant. Je voulais tirer au milieu, parce que le gardien était grand, et s'il partait sur un côté, la probabilité de marquer était plus grande. Puis j’ai voulu tirer plus haut et plus fort, mais j’ai raté ma frappe."

    Un nouveau tireur pour le prochain penalty

    Avec trois échecs au mois d'octobre, l'OL a réalisé une performance historique en 75 ans. Jorge Maciel préfère retenir le fait que son équipe "arrive à provoquer des penaltys et c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on est dans la surface." Seulement, avec déjà peu d'occasions à se mettre sous la dent, l'OL serait bien avisé de ne pas manquer ces opportunités qui s'offrent à lui. Pour le prochain match, Corentin Tolisso passera le flambeau.

    "Il y a des échecs dans la vie, et j’espère que j’en marquerai un une autre fois. Cela fait trois de suite qu’on manque, on en a parlé entre nous. Le plus important, peu importe celui qui tire, c’est de marquer. Moi, j’avais dit que si je marquais, je continuais, et si je ratais, je passais mon tour au prochain. Il va falloir trouver un sérieux tireur de penaltys. On en avait un très grand la saison dernière et toutes ces années (Lacazette)…"

    La preuve aussi que malgré les dires de certains, cet exercice n'est pas au petit bonheur la chance.

    à lire également
    Wendie Renard lors de Paris FC - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : déjà 5 000 billets écoulés
    3 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 27 Oct 25 à 11 h 55

      Il faut envoyer le joueur en confiance du moment. Actuellement c'est Moreira. On peut aisément penser a Morton, Karabec ou Satriano qui sont a priori en forme

      Signaler
      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - lun 27 Oct 25 à 12 h 24

        Ça se travaille à l’entrainement. Les tireurs désignés en tapent 30 par séance en visant une lunette et on verra les progrés. Jamais compris pourquoi cet aspect du jeu est toujours laissé « au talent ».

        Signaler
    2. Avatar
      brad - lun 27 Oct 25 à 12 h 29

      Et Nicolas n'est il pas capable de s'essayer ?
      On va en arriver à faire une petite séance de visionnage pour chaque gardien adverse se présentant aux prochains matchs des gones , voir ses faiblesses......
      Alex en frappant les pénos mettait dans sa course un petit temps d'arrêt et boum !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Wendie Renard lors de Paris FC - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : déjà 5 000 billets écoulés 12:40
    Corentin Tolisso ratant son penalty lors d'OL - Strasbourg
    Tolisso (OL) : "Lacazette m'avait dit de prendre le prochain penalty" 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    Les joueurs de l’OL au soutien de Malick Fofana 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    OL : la folle semaine d’Afonso Moreira 10:15
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : grâce à sa victoire, l’OL remonte à la 4e place 09:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) : "Une arrogance positive dans ce groupe" 08:45
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    Niakhaté (OL) : "On veut que nos adversaires repartent de Décines avec rien" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg (2-1) : la sortie lunaire de Liam Rosenior 07:30
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg (2-1) : Fofana, la grosse entorse de la soirée 26/10/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 26/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Dans un match électrique, l’OL fait tomber Strasbourg (2-1) 26/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL - Strasbourg : Sulc préféré à Satriano 26/10/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : pour Merah, Fonseca fait ses choix "en fonction de l’adversaire" 26/10/25
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes seules internationales sur le pont ce dimanche 26/10/25
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    OL : Fofana, une transformation déjà visible ? 26/10/25
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : pas de première place pour les Fenottes françaises 26/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Quand l’OL ne prend pas de but, la victoire est là 26/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut