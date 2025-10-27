OL Lyonnes - Paris FC : déjà 5 000 billets écoulés

Ce samedi 1er novembre, l’OL Lyonnes retrouve la Première Ligue avec un choc contre le Paris FC. Dans une soirée au rythme des animations de la fête "Dias de Los Muertos", le club avait déjà écoulé 5 000 places. Pour être de la partie et profiter d’un tarif préférentiel, vous pouvez toujours utiliser le code promo offert par Olympique-et-Lyonnais.

Après une dernière semaine en comité plus que restreint, Jonatan Giraldez va petit à petit retrouver des forces vives dans les prochains jours. Il va certes falloir patienter un peu pour l’entraîneur de l’OL Lyonnes, mais l’odeur de la compétition est bien de retour avec ce début de semaine qui commence. Si la préparation se fera dans un temps limité, la formation lyonnaise va, comme souvent après une trêve, s’offrir un choc de Première Ligue avec la réception du Paris FC. La venue du dauphin des Lyonnaises au Parc OL le samedi 1er novembre s’inscrit dans une ambiance qui se veut festive malgré l'horaire (21h).

Un tarif préférentiel et un maillot à gagner grâce à Olympique-et-Lyonnais

Dans son désir d'attirer à chaque match un peu plus de monde, l’OL Lyonnes a choisi de surfer sur la vague mexicaine en ce lendemain d’Halloween et surtout jour de la Toussaint, avec des animations sur le thème "Dias de Los Muertos". Entre ateliers maquillage, des photobooths thématiques, de la musique et des danses mexicaines ainsi qu’une chasse aux bonbons, les enfants comme les grands auront de quoi passer une bonne soirée.

À six jours du match, l’OL Lyonnes a déjà écoulé 5 000 places et espère bien voir ce chiffre aller encore un peu plus à la hausse. Cela tombe bien car Olympique-et-lyonnais.com a décidé de mettre en place un tarif préférentiel. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

* Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.