OL : 18 points en 9 journées, "tout le monde aurait signé pour ça"

En s’imposant contre Strasbourg, l’OL a relancé la machine après deux défaites en Ligue 1. Remontés à la 4e place, les Lyonnais n’avaient plus connu pareil départ depuis l’ère Rémi Garde en 2012-2013.

Le classement est anecdotique. Cinquième, troisième ou deuxième, cela n’a pas forcément d’importance après seulement neuf journées disputées. Le plus important reste l’écart de points qu’il peut y avoir avec la tête du championnat. À ce jeu, l’OL a fait une très belle opération dimanche soir face à Strasbourg. "On savait les enjeux de ce match, surtout après l’affiche entre Lens et l’OM. On savait qu’on pouvait recoller à Marseille. Au mois de juin, on ne s’imaginait pas être quatrièmes à égalité avec le troisième, a avoué Tolisso. Neuf victoires sur douze, tout le monde aurait signé pour ça. Les défaites sont des points noirs mais on apprend de ces situations, on est un groupe qui grandit chaque jour et c’est une bonne chose, on se développe".

En plus de passer devant leurs adversaires du soir, les coéquipiers de Clinton Mata ont retrouvé la quatrième place de la Ligue 1. Pas de podium certes, mais une égalité de points avec le troisième qu’est l’OM, et surtout que deux longueurs de retard sur le PSG, actuel leader. S’il reste encore deux journées avant le choc contre les Parisiens à Décines, le 9 novembre prochain, l’affiche risque d’être encore plus alléchante qu’annoncée. "On joue bien au foot, on a des idées de jeu, des principes, le coach fait bien les choses donc on est très contents et il va falloir confirmer."

Troisième à l'issue de la saison 2012-2013

Les champions de France en titre sont certes loin d’être souverains dans ce début d’exercice, mais il convient de saluer la performance lyonnaise. Avec 18 unités en neuf journées, l’OL tourne ainsi à une moyenne de deux points par match. Cela faisait une éternité que le club lyonnais n’avait pas connu pareil rythme sur un début de saison. Tellement longtemps que Corentin Tolisso n’avait pas encore fait ses débuts en professionnel. Comme soufflé par le compte X Stats Foot, il faut remonter à la saison 2012-2013 pour voir l’OL démarrer pied au plancher avec également 18 points en neuf matchs. À l’issue de cette saison, les joueurs de Rémi Garde avaient terminé à la 3e place, après avoir longtemps fait la course en tête. De quoi imaginer pareil destin, treize ans plus tard ?