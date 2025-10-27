Quelques jours après un arrêté préfectoral, le ministère de l’Intérieur a également promulgué un arrêté dans le Journal Officiel. Les supporters de l’OL sont bel et bien privés de déplacement à Paris pour la rencontre contre le Paris FC, mercredi.

Vendredi soir, le parcage visiteurs du stade Jean Bouin affichait complet. Les supporters du FC Nantes avaient pris possession de l’antre du Paris FC et leurs voix ont compté pour pousser les coéquipiers d’Anthony Lopes à arracher une victoire dans la capitale. Ce soutien, les joueurs de l’OL ne l’auront pas mercredi soir face au PFC. Il y a quelques jours, la préfecture des Hauts-de-Seine a pris un arrêté empêchant "toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique lyonnais, ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Jean-Bouin." Concrètement, cela signifie pour eux pas de possibilité, excepté à rester discret, d'assister au match face au Paris FC (mercredi 29 octobre).

Le match de Coupe de France 2022 pèse encore lourd

Forcément, cela a sa part de danger, d’autant plus qu’un deuxième arrêté a vu le jour ces dernières heures. En plus de l’arrêté préfectoral, le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté sur le Journal Officiel, confirmant la décision initiale. Le précédent en Coupe de France en 2022 avait un match arrêté à cause d'affrontements en tribunes, une formation lyonnaise finalement mise hors jeu de la compétition ont donc eu raison de la présence de supporters rhodaniens. Ces derniers pourront se rabattre sur le déplacement à Brest, dimanche prochain ou Séville dans dix jours pour un nouveau voyage loin de Décines.