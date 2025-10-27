Actualités
Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Paris FC - OL : le ministère de l’Intérieur interdit aussi les supporters lyonnais

  • par David Hernandez

    • Quelques jours après un arrêté préfectoral, le ministère de l’Intérieur a également promulgué un arrêté dans le Journal Officiel. Les supporters de l’OL sont bel et bien privés de déplacement à Paris pour la rencontre contre le Paris FC, mercredi.

    Vendredi soir, le parcage visiteurs du stade Jean Bouin affichait complet. Les supporters du FC Nantes avaient pris possession de l’antre du Paris FC et leurs voix ont compté pour pousser les coéquipiers d’Anthony Lopes à arracher une victoire dans la capitale. Ce soutien, les joueurs de l’OL ne l’auront pas mercredi soir face au PFC. Il y a quelques jours, la préfecture des Hauts-de-Seine a pris un arrêté empêchant "toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique lyonnais, ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Jean-Bouin." Concrètement, cela signifie pour eux pas de possibilité, excepté à rester discret, d'assister au match face au Paris FC (mercredi 29 octobre).

    Le match de Coupe de France 2022 pèse encore lourd

    Forcément, cela a sa part de danger, d’autant plus qu’un deuxième arrêté a vu le jour ces dernières heures. En plus de l’arrêté préfectoral, le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté sur le Journal Officiel, confirmant la décision initiale. Le précédent en Coupe de France en 2022 avait un match arrêté à cause d'affrontements en tribunes, une formation lyonnaise finalement mise hors jeu de la compétition ont donc eu raison de la présence de supporters rhodaniens. Ces derniers pourront se rabattre sur le déplacement à Brest, dimanche prochain ou Séville dans dix jours pour un nouveau voyage loin de Décines.

    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana éloigné des terrains plusieurs mois

    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana éloigné des terrains plusieurs mois 15:53
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Diplômé, Clément Grenier (ex-OL) va pouvoir entraîner 15:10
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Paris FC - OL : le ministère de l’Intérieur interdit aussi les supporters lyonnais 14:20
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL : 18 points en 9 journées, "tout le monde aurait signé pour ça" 13:30
    Wendie Renard lors de Paris FC - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : déjà 5 000 billets écoulés 12:40
    Corentin Tolisso ratant son penalty lors d'OL - Strasbourg
    Tolisso (OL) : "Lacazette m'avait dit de prendre le prochain penalty" 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    Les joueurs de l’OL au soutien de Malick Fofana 11:00
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    OL : la folle semaine d’Afonso Moreira 10:15
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : grâce à sa victoire, l’OL remonte à la 4e place 09:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) : "Une arrogance positive dans ce groupe" 08:45
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    Niakhaté (OL) : "On veut que nos adversaires repartent de Décines avec rien" 08:00
    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg (2-1) : la sortie lunaire de Liam Rosenior 07:30
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg (2-1) : Fofana, la grosse entorse de la soirée 26/10/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 26/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Dans un match électrique, l’OL fait tomber Strasbourg (2-1) 26/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL - Strasbourg : Sulc préféré à Satriano 26/10/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : pour Merah, Fonseca fait ses choix "en fonction de l’adversaire" 26/10/25
