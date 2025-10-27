Diplômé, Clément Grenier (ex-OL) va pouvoir entraîner

Ayant décroché le diplôme d'entraîneur UEFA A, Clément Grenier peut désormais entraîner. L’ancien milieu de l’OL peut prendre en mains des équipes amateurs ou semi-professionnelles, ainsi que les équipes de centre de formation évoluant au niveau national.

C’est un coup de vieux pour toute une jeune génération de supporters de l’OL. Ces dernières semaines, Samuel Umtiti a annoncé sa retraite sportive et compte dorénavant se diriger vers le métier d’entraîneur. À seulement 31 ans, l’ancien défenseur lyonnais suit les traces de nombreux footballeurs à la retraite et il va suivre le même chemin que son ancien partenaire à Tola Vologe et Décines, Clément Grenier. S’il n’a jamais officialisé son retrait des terrains suite à son départ de Santander, l’ancien international français a vite tourné la page. À présent consultant pour Canal Canal Plus, notamment lors des matchs de Ligue Europa de l’OL, Grenier a également embrassé la carrière de coach.

Pas de poste de numéro 1 en pro pour le moment

S’il profite d’une vie paisible dans le sud de la France, le natif d'Annonay vient de franchir une étape importante dans son cursus. Suivant sa formation à la Ligue Méditerranée, Clément Grenier a validé un premier niveau de coaching. Depuis quelques heures, il vient de décrocher la "licence d’entraîneur UEFA A", comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. Ce diplôme ne lui permet pas encore de pouvoir entraîner une équipe professionnelle, mais il peut désormais être adjoint dans un staff pro.

Sur le poste de numéro 1, Clément Grenier a la possibilité de prendre en mains une équipe amateur ou semi-professionnelle, ainsi que les équipes de jeunes des centres de formation comme les U17 et U19. À l’heure où l’OL veut renouer avec les anciens de la maison, comme l’a assuré Johann Louvel, le profil de l’ancien milieu peut-il intéresser l’Académie la saison prochaine ?