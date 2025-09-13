Actualités
Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
Samuel Umtiti lors de Naples – Lecce (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

L’heure de la retraite pour Umtiti (ex-OL) ?

  • par David Hernandez

    • Présent à Lyon ces dernières heures, Samuel Umtiti est libre de s’engager où il le souhaite. Toutefois, la tendance est à une retraite sportive pour l’ancien défenseur de l’OL.

    Sa présence à Décines vendredi a rapidement mis le feu aux poudres. Après Rachid Ghezzal, l’OL allait-il encore profiter du statut libre d’un de ses anciens pour le rapatrier à la maison ? La réponse est non. Bien qu’aperçu au sein du GOLTC en cette fin de semaine, Samuel Umtiti ne fera pas son retour dans son club formateur, près de dix ans après son départ vers le FC Barcelone. Cette présence au centre d’entraînement s’inscrivait dans une logique personnelle pour les besoins d’un tournage, avec l’accord du club lyonnais pour le faire à Décines. Libre comme l’air depuis la fin de son contrat à Lille en juin dernier, Samuel Umtiti ne fera pas comme ses amis LacazetteTolisso et donc Ghezzal avec un retour au bercail.

    Des débuts en pros en janvier 2012

    À 31 ans, l’heure serait d’ailleurs à raccrocher définitivement les crampons, comme avancé par RMC. N’ayant joué que 13 matchs en deux saisons au LOSC, Umtiti n’a pas été laissé tranquille par son genou. S’il assure que ces douleurs sont désormais derrière lui, le champion du monde 2018 se laissait jusqu’à la mi-septembre de savoir quelle suite donner à sa carrière. Il semblerait que le chemin choisi soit celui de la retraite sportive, treize ans après ses débuts en pros lors d’un OL - Lyon La Duchère en Coupe de France en janvier 2012 à Gerland.

