Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL contre Manchester United (@UEFA)

OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Englué dans une spirale moyenne en Ligue 1, l'OL doit s'imposer à domicile face au Havre dimanche (15 heures). Mais les Havrais n'ont pas exactement le profil d'un adversaire facile à manœuvrer.

    C'est toute la singularité de la première partie de saison de l'OL. Avant la 16e journée de Ligue 1, il est 5e avec 24 points. Un classement très honorable évidemment. Sauf qu'il a largement marqué le pas ces dernières semaines. Pourtant, le calendrier lui semblait nettement favorable. Ainsi, avant de recevoir Le Havre dimanche (15 heures), difficile de se projeter sur le visage des hommes de Paulo Fonseca.

    Comptablement, après avoir manqué le bon coup le week-end passé, les Lyonnais ne peuvent pas se rater une nouvelle fois, qui plus est à domicile. "Nous avons besoin de gagner. Notre position est bonne, mais il faut l'emporter', a reconnu le coach portugais.

    Une équipe "très dangereuse en contre-attaque"

    Sur le papier, il sera favori contre le HAC. Mais les Normands ont tout du rival "poil à gratter". Très accrocheurs, les protégés de Didier Digard sont 15es, tout en embêtant la majorité des clubs de l'élite. Seuls l'OM (6-2) et le PSG (3-0) ont dominé assez largement les Havrais.

    Paulo Fonseca a bien conscience que la tâche ne sera pas aisée malgré l'écart au classement. "Ce sera un adversaire difficile à manier. Cette équipe défend bien, ne prend pas beaucoup de buts. Elle a de bons résultats contre les grosses écuries du championnat. Elle fait partie des formations les plus dangereuses en contre-attaque avec trois joueurs devant qui vont vite, a-t-il remarqué. Ils appellent dans la profondeur et ont des situations de un-contre-un. Ils attaquent très rapidement."

    Wendie Renard célébrant une victoire de l'OL
    Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - sam 13 Déc 25 à 16 h 29

      équipe piégeuse , attention à ne pas se louper pour ce dernier match de l'année .
      Le classement est bon , mais davantage du fait des défaillances des équipes concurrentes , comme monaco et strasbourg , qui ont perdu beaucoup de matchs ; rennes à un degré moindre aussi , qui vient de se prendre un 5-0 à paris ....

      

