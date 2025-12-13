OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre

Englué dans une spirale moyenne en Ligue 1, l'OL doit s'imposer à domicile face au Havre dimanche (15 heures). Mais les Havrais n'ont pas exactement le profil d'un adversaire facile à manœuvrer.

C'est toute la singularité de la première partie de saison de l'OL. Avant la 16e journée de Ligue 1, il est 5e avec 24 points. Un classement très honorable évidemment. Sauf qu'il a largement marqué le pas ces dernières semaines. Pourtant, le calendrier lui semblait nettement favorable. Ainsi, avant de recevoir Le Havre dimanche (15 heures), difficile de se projeter sur le visage des hommes de Paulo Fonseca.

Comptablement, après avoir manqué le bon coup le week-end passé, les Lyonnais ne peuvent pas se rater une nouvelle fois, qui plus est à domicile. "Nous avons besoin de gagner. Notre position est bonne, mais il faut l'emporter', a reconnu le coach portugais.

Une équipe "très dangereuse en contre-attaque"

Sur le papier, il sera favori contre le HAC. Mais les Normands ont tout du rival "poil à gratter". Très accrocheurs, les protégés de Didier Digard sont 15es, tout en embêtant la majorité des clubs de l'élite. Seuls l'OM (6-2) et le PSG (3-0) ont dominé assez largement les Havrais.

Paulo Fonseca a bien conscience que la tâche ne sera pas aisée malgré l'écart au classement. "Ce sera un adversaire difficile à manier. Cette équipe défend bien, ne prend pas beaucoup de buts. Elle a de bons résultats contre les grosses écuries du championnat. Elle fait partie des formations les plus dangereuses en contre-attaque avec trois joueurs devant qui vont vite, a-t-il remarqué. Ils appellent dans la profondeur et ont des situations de un-contre-un. Ils attaquent très rapidement."