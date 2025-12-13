Malgré le coup de mou de l'OL, Le Havre ne s'emballe pas

Entraîneur du Havre, Didier Digard a souligné l'état d'esprit affiché par l'OL jeudi face à Go Ahead Eagles. Pourtant, les Lyonnais sont loin d'être souverains en Ligue 1.

Après Auxerre (0-0) et Lorient (1-0), Le Havre espère faire partie de ces équipes de la seconde partie de tableau qui ont pris des points face à l'OL. La rencontre de dimanche (15 heures), moins de trois jours après le duel contre Go Ahead Eagles (2-1), a donc tout d'un piège pour les Rhodaniens.

"Ils ont démontré jeudi qu'ils veulent créer une dynamique positive"

D'autant plus qu'ils ne vont pas très bien en ce moment en championnat. Alors pour les Normands, cela ressemble presque à la période idéale pour se déplacer à Décines. "Je ne sais pas, et je m'en soucie pas, a déclaré Didier Digard, leur coach. Le rôle de leur entraîneur est de trouver le moyen que ça se passe bien pour eux en championnat. Ils ont démontré à travers la composition de jeudi et l'état d'esprit affiché qu'ils veulent créer une dynamique positive, tout en s'appuyant sur un noyau dur."

À côté de ça, force est de constater que l'Olympique lyonnais tire la langue actuellement. Physiquement, cette fin d'année est difficile, sauf qu'il a impérativement besoin de points. La réception du 15e doit, sur le papier, lui permettre d'en engranger, mais la tendance est faite de hauts et de bas alors que le calendrier paraissait favorable. Il reste deux derniers efforts pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers en 2025, dont celui-ci capital afin de terminer de garder leur 5e place.