Didier Digard entraîneur du Havre
Didier Digard entraîneur du Havre (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Malgré le coup de mou de l'OL, Le Havre ne s'emballe pas

    • Entraîneur du Havre, Didier Digard a souligné l'état d'esprit affiché par l'OL jeudi face à Go Ahead Eagles. Pourtant, les Lyonnais sont loin d'être souverains en Ligue 1.

    Après Auxerre (0-0) et Lorient (1-0), Le Havre espère faire partie de ces équipes de la seconde partie de tableau qui ont pris des points face à l'OL. La rencontre de dimanche (15 heures), moins de trois jours après le duel contre Go Ahead Eagles (2-1), a donc tout d'un piège pour les Rhodaniens.

    "Ils ont démontré jeudi qu'ils veulent créer une dynamique positive"

    D'autant plus qu'ils ne vont pas très bien en ce moment en championnat. Alors pour les Normands, cela ressemble presque à la période idéale pour se déplacer à Décines. "Je ne sais pas, et je m'en soucie pas, a déclaré Didier Digard, leur coach. Le rôle de leur entraîneur est de trouver le moyen que ça se passe bien pour eux en championnat. Ils ont démontré à travers la composition de jeudi et l'état d'esprit affiché qu'ils veulent créer une dynamique positive, tout en s'appuyant sur un noyau dur."

    À côté de ça, force est de constater que l'Olympique lyonnais tire la langue actuellement. Physiquement, cette fin d'année est difficile, sauf qu'il a impérativement besoin de points. La réception du 15e doit, sur le papier, lui permettre d'en engranger, mais la tendance est faite de hauts et de bas alors que le calendrier paraissait favorable. Il reste deux derniers efforts pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers en 2025, dont celui-ci capital afin de terminer de garder leur 5e place.

    1. RBV
      RBV - sam 13 Déc 25 à 13 h 42

      Le bus. De l’agressivité. Et les coureurs de 100 mètres devant. Tactique classique contre l’OL.

      Tigone - sam 13 Déc 25 à 13 h 48

      L'entraîneur du Havre est une plaie.

      Toujours dans des polémiques et ce n'est jamais de sa faute....

      Faisons de lui une victime, il aime tellement cela!

      1. Mouss
        Mouss - sam 13 Déc 25 à 14 h 55

        C'est réducteur quand même. On aime ou pas mais ce qu'il est en train de faire avec un effectif de L2 niveau philosophie et efficacité y'a pire quand même. Après le caractère du bonhomme...

      RBV - sam 13 Déc 25 à 13 h 50

      Pardon, j’ai oublié le plus important : si défaite du Havre, chouiner sur l’arbitrage pro-lyonnais honteux !

      Juni38 - sam 13 Déc 25 à 13 h 55

      le HAC , équipe qui va se battre pour ne pas descendre , typiquement de celles qui nous posent pb , ils vont tout donner avant la trêve car ils sont en mode survie déjà .
      Avec les jambes lourdes qu'ont les joueurs de l'OL , je crains la purge , ils vont mettre le bus .

    Malgré le coup de mou de l'OL, Le Havre ne s'emballe pas 13:30
