Actualités
Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Dans le dur durant l'automne, l'OL espérait profiter de son retour après la trêve de novembre pour engranger un maximum de points. Face à des adversaires plus qu'abordables, les Lyonnais ont clairement déjoué.

    Il reste encore une journée de championnat à disputer dans cette année 2025, mais le bilan de l'après trêve de novembre ne sera clairement pas celui espéré. Dimanche prochain (15h), l'OL reçoit Le Havre à Décines et n'a qu'un seul objectif : gagner contre le HAC. Plus que la position du club normand dans cette Ligue 1, c'est avant tout le revers concédé par les Lyonnais à Lorient dimanche (1-0) qui pousse à cette obligation. Ayant laissé passer une très belle occasion dans cette 15e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca veulent limiter la casse avec les fêtes de Noël.

    Des attitudes qui laissent à désirer

    Car oui, le marathon de la fin d'année n'a pas eu le succès escompté. Avec Auxerre, Nantes, Lorient et donc Le Havre au programme, il y avait clairement de l'attente avec ce programme. Sans parler d'un douze sur douze vu la dynamique à l'automne, l'OL avait largement la capacité de viser huit à dix points. Encore fallait-il mettre l'intensité nécessaire... Paulo Fonseca a beau mettre en avant "les blessures et les suspensions" sur les derniers matchs, le visage montré n'a pas été celui d'une équipe qui s'est dit qu'il y avait un coup à jouer avant Noël. Dimanche prochain, le bilan pourrait être de quatre, cinq ou sept points sur ces quatre matchs abordables. Pas vraiment le total attendu.

    à lire également
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé
    5 commentaires
    1. Avatar
      Olreal - lun 8 Déc 25 à 17 h 06

      Je suis désolé je ne suis clairement pas un anti Fonseca
      Mais je ne comprend pas comment on ne peux pas l’impliquer totalement de cette responsabilité
      On joue dans un système claire depuis le début de saison
      Un système qui marchait bien, un système qui a pourvu son efficacité
      Et malgré de nombreuses blessures et ou absence qui a toujours fait ses preuves dans le jeu
      Et la d’un coup la lumière..et si on changeait de dispositif quand les absents ( titulaires ) sont de retour
      Et si on laissait les mecs qui avait prouver jusqu’à maintenant sur le banc ( Moreira karabec et un degré moindre merah )
      Pour faire absolument faire rentrer Carvalho, abner et hoteboer
      Je suis pas devin mais au bout de 10 minutes comme beaucoup ici on a compris que cela ne marcherai pas
      Et me pire c’est que même à 10 contre 11 fatigue en rentrant juste Moreira on a été bien meilleur
      Je le tiens pour responsable principale
      Alors il y en qui vont me dire ( logiquement )
      Oui mais si tente pas tu sais pas, il a essayé..
      Non non et triplement non !
      On a un effectif très limité.. on a pas besoin de jouer au professeur grosse tête !
      Surtout qu’on avait Nantes Lorient et Le Havre à passer
      Je remet mon 11 de départ avec les armes qu’il avait à sa disposition
      Moreira Sulc Karabec
      Merah
      Tolisso. Morton
      Tagliafico. Niakhate mata niles

      Avec cette équipe hier soir je suis désolé mais on avait plus de certitude

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 8 Déc 25 à 17 h 35

        Salut Olreal

        Ta peut etre raison moi je ne suis pas convaincu, Fonseca ne vient pas de changer de système..
        Il a prouver que ca fonctionne dans les 3 bons matchs qu'on venait de faire contre Paris, le Maccabi et Nantes..

        Il ne s'est pas réveillé hier matin pour nous pondre un truc sorti de je ne sais ou..
        Et il faut trouver une alternative à la charnière centrale qui sera bientot absente.
        Apres les matchs pas bon contre Brest, le Betis et Auxerre ou notre systeme devenait tres lisible pour les adversaires, les matchs que j'ai cité plus haut m'ont convaincu que ce systeme etait à revoir...

        Peut etre pas hier et ta compo n'est pas déconnante oui, mais pour moi hier le problème c'est pas le systeme, c'est juste qu'on a pas mis les ingrédients comme souvent quand on perd, je me rappelle de prestation sensiblement du même acabit contre Brest l'an passé ou Le Havre ya 2 ans et pourtant l'équipe etait bien mieux armé.

        Pour moi c'est pas le systeme qui ne va pas c'est d'essayer de faire la diff en ayant la possession face à un bloc bas, on devrait laisser la balle et faire des contres comme on fait contre les gros, au pire on ferait un nul, au mieux on gagne 0-1..
        On peut rien faire de mieux à l'extérieur contre n'importe quelle club de L1 selon moi..

        Signaler
    2. j.f.ol
      j.f.ol - lun 8 Déc 25 à 17 h 16

      Au fait
      Hendrick s'est déjà bien intégré pour venir a l'ol, il a pris un rouge hier soir sur le banc du Real !
      C'est pas une blague

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 8 Déc 25 à 17 h 34

        Endrick*

        Oui il a bien eu Fonseca au téléphone du coup, on a maintenant la confirmation !

        Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 8 Déc 25 à 17 h 56

      Le mot de passe maintenant pour venir à l'ol c'est "carton rouge" 🤣

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé 17:40
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix 16:50
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers 16:00
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes 15:10
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur 14:20
    L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
    Grâce son tournoi partenaire, l’OL reverse 5000€ au Téléthon 13:30
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Avant d'aller au Parc OL, Go Ahead Eagles accroche Alkmaar 12:40
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Ligue 1 : une dynamique de bas de tableau 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    Lorient - OL (1-0) : Mvogo a écœuré les attaquants lyonnais 11:00
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    Ligue 1 : une place gagnée, mais une occasion encore ratée pour l’OL 10:15
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL champion de France des cartons rouges 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après Lorient - OL (1-0) : "Certains ont peut-être pensé que ce serait facile" 08:45
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    À Lorient, l’OL s’est encore sabordé comme un grand 08:00
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Niakhaté après Lorient - OL : "Avec cette irrégularité, c’est compliqué d’aller plus haut" 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Lorient - OL (1-0) : les flops, ce qu’il faut retenir 07/12/25
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Encore réduit à dix, l'OL se casse les dents à Lorient (1-0) 07/12/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    L'OL reste avec une défense à trois, Mata préféré à Hateboer 07/12/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : sans-faute pour les U19, la réserve battue 07/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut