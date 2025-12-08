Dans le dur durant l'automne, l'OL espérait profiter de son retour après la trêve de novembre pour engranger un maximum de points. Face à des adversaires plus qu'abordables, les Lyonnais ont clairement déjoué.
Il reste encore une journée de championnat à disputer dans cette année 2025, mais le bilan de l'après trêve de novembre ne sera clairement pas celui espéré. Dimanche prochain (15h), l'OL reçoit Le Havre à Décines et n'a qu'un seul objectif : gagner contre le HAC. Plus que la position du club normand dans cette Ligue 1, c'est avant tout le revers concédé par les Lyonnais à Lorient dimanche (1-0) qui pousse à cette obligation. Ayant laissé passer une très belle occasion dans cette 15e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca veulent limiter la casse avec les fêtes de Noël.
Des attitudes qui laissent à désirer
Car oui, le marathon de la fin d'année n'a pas eu le succès escompté. Avec Auxerre, Nantes, Lorient et donc Le Havre au programme, il y avait clairement de l'attente avec ce programme. Sans parler d'un douze sur douze vu la dynamique à l'automne, l'OL avait largement la capacité de viser huit à dix points. Encore fallait-il mettre l'intensité nécessaire... Paulo Fonseca a beau mettre en avant "les blessures et les suspensions" sur les derniers matchs, le visage montré n'a pas été celui d'une équipe qui s'est dit qu'il y avait un coup à jouer avant Noël. Dimanche prochain, le bilan pourrait être de quatre, cinq ou sept points sur ces quatre matchs abordables. Pas vraiment le total attendu.
Je suis désolé je ne suis clairement pas un anti Fonseca
Mais je ne comprend pas comment on ne peux pas l’impliquer totalement de cette responsabilité
On joue dans un système claire depuis le début de saison
Un système qui marchait bien, un système qui a pourvu son efficacité
Et malgré de nombreuses blessures et ou absence qui a toujours fait ses preuves dans le jeu
Et la d’un coup la lumière..et si on changeait de dispositif quand les absents ( titulaires ) sont de retour
Et si on laissait les mecs qui avait prouver jusqu’à maintenant sur le banc ( Moreira karabec et un degré moindre merah )
Pour faire absolument faire rentrer Carvalho, abner et hoteboer
Je suis pas devin mais au bout de 10 minutes comme beaucoup ici on a compris que cela ne marcherai pas
Et me pire c’est que même à 10 contre 11 fatigue en rentrant juste Moreira on a été bien meilleur
Je le tiens pour responsable principale
Alors il y en qui vont me dire ( logiquement )
Oui mais si tente pas tu sais pas, il a essayé..
Non non et triplement non !
On a un effectif très limité.. on a pas besoin de jouer au professeur grosse tête !
Surtout qu’on avait Nantes Lorient et Le Havre à passer
Je remet mon 11 de départ avec les armes qu’il avait à sa disposition
Moreira Sulc Karabec
Merah
Tolisso. Morton
Tagliafico. Niakhate mata niles
Avec cette équipe hier soir je suis désolé mais on avait plus de certitude
Salut Olreal
Ta peut etre raison moi je ne suis pas convaincu, Fonseca ne vient pas de changer de système..
Il a prouver que ca fonctionne dans les 3 bons matchs qu'on venait de faire contre Paris, le Maccabi et Nantes..
Il ne s'est pas réveillé hier matin pour nous pondre un truc sorti de je ne sais ou..
Et il faut trouver une alternative à la charnière centrale qui sera bientot absente.
Apres les matchs pas bon contre Brest, le Betis et Auxerre ou notre systeme devenait tres lisible pour les adversaires, les matchs que j'ai cité plus haut m'ont convaincu que ce systeme etait à revoir...
Peut etre pas hier et ta compo n'est pas déconnante oui, mais pour moi hier le problème c'est pas le systeme, c'est juste qu'on a pas mis les ingrédients comme souvent quand on perd, je me rappelle de prestation sensiblement du même acabit contre Brest l'an passé ou Le Havre ya 2 ans et pourtant l'équipe etait bien mieux armé.
Pour moi c'est pas le systeme qui ne va pas c'est d'essayer de faire la diff en ayant la possession face à un bloc bas, on devrait laisser la balle et faire des contres comme on fait contre les gros, au pire on ferait un nul, au mieux on gagne 0-1..
On peut rien faire de mieux à l'extérieur contre n'importe quelle club de L1 selon moi..
Au fait
Hendrick s'est déjà bien intégré pour venir a l'ol, il a pris un rouge hier soir sur le banc du Real !
C'est pas une blague
Endrick*
Oui il a bien eu Fonseca au téléphone du coup, on a maintenant la confirmation !
Le mot de passe maintenant pour venir à l'ol c'est "carton rouge" 🤣