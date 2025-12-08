Dans le dur durant l'automne, l'OL espérait profiter de son retour après la trêve de novembre pour engranger un maximum de points. Face à des adversaires plus qu'abordables, les Lyonnais ont clairement déjoué.

Il reste encore une journée de championnat à disputer dans cette année 2025, mais le bilan de l'après trêve de novembre ne sera clairement pas celui espéré. Dimanche prochain (15h), l'OL reçoit Le Havre à Décines et n'a qu'un seul objectif : gagner contre le HAC. Plus que la position du club normand dans cette Ligue 1, c'est avant tout le revers concédé par les Lyonnais à Lorient dimanche (1-0) qui pousse à cette obligation. Ayant laissé passer une très belle occasion dans cette 15e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca veulent limiter la casse avec les fêtes de Noël.

Des attitudes qui laissent à désirer

Car oui, le marathon de la fin d'année n'a pas eu le succès escompté. Avec Auxerre, Nantes, Lorient et donc Le Havre au programme, il y avait clairement de l'attente avec ce programme. Sans parler d'un douze sur douze vu la dynamique à l'automne, l'OL avait largement la capacité de viser huit à dix points. Encore fallait-il mettre l'intensité nécessaire... Paulo Fonseca a beau mettre en avant "les blessures et les suspensions" sur les derniers matchs, le visage montré n'a pas été celui d'une équipe qui s'est dit qu'il y avait un coup à jouer avant Noël. Dimanche prochain, le bilan pourrait être de quatre, cinq ou sept points sur ces quatre matchs abordables. Pas vraiment le total attendu.