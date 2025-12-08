Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers

  • par David Hernandez

    • Battus à Reims le week-end dernier, les U19 de l'OL se sont inclinés pour la première fois de la saison à domicile. Face à Sochaux, pourtant relégable avant la rencontre, les joueurs de Florent Balmont laissent Clermont s'envoler en tête.

    La belle dynamique des dernières semaines en a pris un coup depuis deux matchs. Complètement relancés dans la course à la première place du groupe B, il y a un mois après sa victoire face à Clermont, les U19 de l'OL viennent d'enchaîner deux revers consécutifs. Une aubaine pour les Auvergnats, déjà leaders avec six points d'avance. Si la défaite à Reims face à une équipe jouant le haut du tableau pouvait s'entendre, celle de dimanche à Meyzieu risque de faire mal aux têtes. En s'inclinant 2-0 contre Sochaux, relégable avant la rencontre, les Lyonnais ont vu le FC Metz revenir à égalité à la deuxième place pour cette dernière sortie de l'année en championnat.

    Entrée en lice en Gambardella le week-end prochain

    Il faudra vite se remobiliser car les joueurs de Florent Balmont font leur entrée en Coupe Gambardella le week-end prochain à Besançon et ils risquent d'être attendus. Il faudra donc éviter de manquer encore la première mi-temps comme ce fut le cas à Reims et dimanche face à Sochaux. Certes marqué par la blessure du capitaine Otobo à l'échauffement, l'OL a encore été aux abonnés absents pendant 45 minutes. Il n'en fallait pas plus pour que les hommes de Pierre-Alain Frau n'ouvrent le score à la 28e minute, avant de faire le break sur penalty juste avant la pause. Un coup de massue dont les U19 lyonnais ne se relèveront jamais, malgré un deuxième acte d'une autre facture.

