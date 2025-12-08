Actualités
L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
Grâce son tournoi partenaire, l’OL reverse 5000€ au Téléthon

  • par David Hernandez

    • En ce week-end de Téléthon, l’OL, via sa fondation, a participé à financier l’aide pour la recherche. En organisant son traditionnel tournoi des clubs partenaires, le club lyonnais a levé 5 000€ en faveur de l’AFM Téléthon.

    Ils avaient pris un peu d’avance. Si le Téléthon a occupé l’espace médiatique durant tout le week-end, l’OL et son Académie avaient pris les devants une semaine auparavant. Comme chaque année, le club a organisé son tournoi des clubs partenaires du côté de Caluire. Un rassemblement pour les équipes U7 et U10 qui permettent de mêler plaisir sportif mais aussi bonne action. Samedi 29 novembre, des joueurs venus des 20 clubs partenaires ont donc croisé le fer avec un objectif précis : gagner certes, mais surtout marquer le maximum de buts possibles pour venir en soutien de l’AFM Téléthon.

    30€ par but marqué

    Chaque réalisation permettant d’encaisser 30€, les U17 ont fait le boulot le samedi matin avec 139 buts et donc 4 170€ récoltés. A cette cagnotte se sont ajoutés un peu plus de 900€ supplémentaires l’après-midi grâce à la catégorie U10. Au total, 5 000€ ont été récoltés et l’OL Fondation a donc remis un chèque aux représentants de l'antenne locale de l’AFM Téléthon. 

