Pour le compte de la 10e journée de Première Ligue, l’OL Lyonnes se déplace au Havre ce samedi (17h). Jonatan Giraldez a encore une fois fait tourner son effectif. Ada Hegerberg, Melchie Dumornay ou encore Ingrid Engen sont laissées au repos.

Trois matchs en huit jours, l'OL Lyonnes en a plutôt l'habitude. Mais trois déplacements de suite, ce n'est pas si commun. C'est pourtant ce que vit le groupe lyonnais cette dernière semaine. Un déplacement à Dijon samedi dernier, un autre à Manchester mercredi et un dernier ce samedi du côté du Havre (17h). Un enchaînement qui pousse forcément Jonatan Giraldez à devoir jongler avec les temps de jeu mais aussi la fatigue.

Renard de retour dans le onze ?

Ayant pas mal enchaîné ces derniers temps, Ada Hegerberg et Melchie Dumornay, qui a débuté l'entraînement de façon individuelle, sont laissées au repos en vue du match contre l'Atlético de Madrid. Ingrid Engen et Selma Bacha, qui n'ont pas plus participé à la séance de ce vendredi, connaissent le même sort. Wendie Renard, qui n'était pas retenu lors du dernier match de championnat et qui est restée sur le banc en Ligue des champions, postule pour retrouver une place de titulaire en Normandie.

Le groupe de l'OL Lyonnes : Endler, Micah - Lawrence, Sombath, Renard, Nehlage, Svava, Tarciane - Egurrola, Heaps, Shrader, Yohannes, Benyahia - Katoto, Brand, Chawinga, Diani, Becho.