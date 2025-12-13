Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11

Absente du 11 de départ depuis deux matchs, Wendie Renard reprend sa place. La défenseure évoluera aux côtés d'Alice Sombath face au Havre.

Large turnover chez l'OL Lyonnes pour ce match face au Havre en Première Ligue (17 heures). Jonatan Giráldez a bouleversé l'équipe qui avait dominé Manchester United mercredi (0-3). Dans une logique de préserver les organismes, et alors qu'une autre affiche l'attend le 17 décembre face à l'Atlético de Madrid, l'entraîneur espagnol a changé neuf de ses titulaires pour se déplacer au Havre ce samedi (17 heures). L'occasion notamment de revoir Wendie Renard.

La capitaine rhodanienne a manqué les deux dernières parties, et fait donc son retour cette après-midi. Quant aux "survivantes", il s'agit de Christiane Endler dans les buts, et d'Alice Sombath. La jeune défenseure enchaine, preuve qu'elle est tenue en haute estime par le staff. En plus de la charnière Sombath - Renard, nous aurons les latérales Ashley Lawrence à droite et Sofie Svava à gauche.

Tout change au milieu et devant

La logique de rotation et de concurrence est encore plus valable au milieu et devant. Dans l'entrejeu, place au trio Lily Yohannes - Korbin Shrader - Inès Benyahia. En attaque, tout bouge également, puisque Ada Hegerberg est restée à Lyon. Marie-Antoinette Katoto prend ce rôle de numéro 9, épaulée par Vicki Becho et Kadidiatou Diani sur les ailes.

L'OL Lyonnes vise une dixième victoire de rang en Première Ligue, ce qui lui permettrait de prendre cinq points de rang sur le PSG. Et surtout, de préparer son rendez-vous européen de la semaine dans les meilleures conditions.

Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Sombath, Renard, Svava - Yohannes, Shrader, Benyahia - Becho, Katoto, Diani