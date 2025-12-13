Actualités
Wendie Renard célébrant une victoire de l'OL
Wendie Renard célébrant une victoire de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Absente du 11 de départ depuis deux matchs, Wendie Renard reprend sa place. La défenseure évoluera aux côtés d'Alice Sombath face au Havre.

    Large turnover chez l'OL Lyonnes pour ce match face au Havre en Première Ligue (17 heures). Jonatan Giráldez a bouleversé l'équipe qui avait dominé Manchester United mercredi (0-3). Dans une logique de préserver les organismes, et alors qu'une autre affiche l'attend le 17 décembre face à l'Atlético de Madrid, l'entraîneur espagnol a changé neuf de ses titulaires pour se déplacer au Havre ce samedi (17 heures). L'occasion notamment de revoir Wendie Renard.

    La capitaine rhodanienne a manqué les deux dernières parties, et fait donc son retour cette après-midi. Quant aux "survivantes", il s'agit de Christiane Endler dans les buts, et d'Alice Sombath. La jeune défenseure enchaine, preuve qu'elle est tenue en haute estime par le staff. En plus de la charnière Sombath - Renard, nous aurons les latérales Ashley Lawrence à droite et Sofie Svava à gauche.

    Tout change au milieu et devant

    La logique de rotation et de concurrence est encore plus valable au milieu et devant. Dans l'entrejeu, place au trio Lily Yohannes - Korbin Shrader - Inès Benyahia. En attaque, tout bouge également, puisque Ada Hegerberg est restée à Lyon. Marie-Antoinette Katoto prend ce rôle de numéro 9, épaulée par Vicki Becho et Kadidiatou Diani sur les ailes.

    L'OL Lyonnes vise une dixième victoire de rang en Première Ligue, ce qui lui permettrait de prendre cinq points de rang sur le PSG. Et surtout, de préparer son rendez-vous européen de la semaine dans les meilleures conditions.

    Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Sombath, Renard, Svava - Yohannes, Shrader, Benyahia - Becho, Katoto, Diani

    à lire également
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre
    3 commentaires
    1. dede74
      dede74 - sam 13 Déc 25 à 16 h 15

      Une bonne équipe bis, avec une défense centrale conforme à nos attentes.

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - sam 13 Déc 25 à 16 h 26

      Bin voilà ! ... surprise, surprise.... il reste 1/2 heure au coach havrais pour préparer sa stratégie 😜

      Signaler
    3. Avatar
      calone - sam 13 Déc 25 à 16 h 35

      dede74
      une bonne équipe bis ? beaucoup de clubs aimeraient avoir cette équipe. Pour moi les 2 équipes se valent.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Wendie Renard célébrant une victoire de l'OL
    Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11 16:05
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre 15:10
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté est bien retenu par le Sénégal pour la CAN 14:20
    Didier Digard entraîneur du Havre
    Malgré le coup de mou de l'OL, Le Havre ne s'emballe pas 13:30
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    OL Lyonnes : pourquoi Wendie Renard n'a pas joué les 2 derniers matchs 12:40
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : la presse madrilène envoie Endrick à l'OL 11:50
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    L'OL Lyonnes a rendez-vous au Havre pour maintenir la cadence 11:00
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    OL : Fonseca a apprécié le but de Šulc face à Go Ahead Eagles 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mohamed El Arouch, ancien milieu de l'OL, aujourd'hui à Molenbeek
    Mercato : Mohamed El Arouch (ex-OL) quitte le RWDM Brussels 09:25
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    OL : Adam Karabec, le principal perdant du changement de système ? 08:40
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Joueuse du mois en D1 : Jule Brand ouvre le compteur des Fenottes 08:00
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 07:30
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Le Havre - OL Lyonnes : un groupe sans Hegerberg, Dumornay ou encore Bacha 12/12/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Sanctionné lors Lorient - OL, Tolisso sous la menace d’une suspension 12/12/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Le Havre - OL Lyonnes disponible gratuitement sur YouTube ce samedi 12/12/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait tous ses potentiels adversaires 12/12/25
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL - Saint-Cyr Collonges : fermeture des virages, une "fête gâchée" 12/12/25
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Un premier maillot third dédié à l'OL Lyonnes 12/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut