Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
Lily Yohannes, milieu de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Suivez Le Havre - OL Lyonnes en direct

  • par Gwendal Chabas
  • 14 Commentaires

    • Dans le cadre de la 10e journée de Première Ligue, l'OL Lyonnes se déplace au Havre ce samedi à 17 heures. Un match à suivre en direct sur YouTube.

    Parti sur de belles bases avec neuf victoires en autant de rencontres en Première Ligue, l'OL Lyonnes voyage au Havre ce samedi. Le coup d'envoi de la partie est prévu à 17 heures. En cas de succès, les joueuses de Jonatan Giráldez prendraient cinq points d'avance sur le PSG (deuxième), tenu en échec vendredi par Montpellier (2-2). Entre deux rendez-vous cruciaux en Ligue des champions, le 11 est complètement chamboulé.

    Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur YouTube et sur Olympique-et-Lyonnais.

    14 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 17 h 22

      Joli tir de Svava

      
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 17 h 33

      Les corners magnifiques de Svava faudrait les montrer aux garçons...

      
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 13 Déc 25 à 17 h 38

      Oui, je m'étais égaré sur l'autre fil !

      
    4. Avatar
      Gune56 - sam 13 Déc 25 à 17 h 39

      Alice ne fait pas de bruit mais c'est solide et sérieux

      
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 17 h 42

      Bien joué, but super bien emmené 🤩

      
    6. Avatar
      JackP - sam 13 Déc 25 à 17 h 42

      Un but pour Katoto qui va la mettre en confiance.

      
    7. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 17 h 49

      Bonne première mi-temps, il aurait pu y avoir 2 buts de plus. Le Havre essaye donc ça donne un peu de résistance.

      
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - sam 13 Déc 25 à 17 h 56

        C'est hélas ce que l'on se dit souvent ici à la mi-temps.
        Mais ça se débloque souvent en seconde.

        
    8. Avatar
      brad - sam 13 Déc 25 à 17 h 59

      Sympa le match, on joue beaucoup a une touche de balle et Wendie subit elle aussi la patte de Gigi a une touche , donc beaucoup de transitions assez rapides pour remettre le ballon dans leur surface. Lawrence touche beaucoup de ballons mais a pas mal de déchets , Svava comme dab omniprésente tout comme Diani , Inés et Yoannès donnent pas mal de solutions pour conserver la balle , pourtant dans leur mur il y a des espaces pour alourdir le score mais ça va venir !

      
    9. Avatar
      Gune56 - sam 13 Déc 25 à 18 h 04

      Pourquoi aussi peu d'enthousiasme de MAK après son but?

      
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 18 h 04

        Le froid peut être...

        
    10. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 18 h 06

      C'était le but de l'année si elle le m'était celui là

      
    11. Avatar
      JackP - sam 13 Déc 25 à 18 h 07

      Vickie n’est pas dans le coup aujourd’hui

      
    12. Avatar
      JackP - sam 13 Déc 25 à 18 h 12

      Joli but pour Vickie

      

