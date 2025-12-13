Suivez Le Havre - OL Lyonnes en direct

Dans le cadre de la 10e journée de Première Ligue, l'OL Lyonnes se déplace au Havre ce samedi à 17 heures. Un match à suivre en direct sur YouTube.

Parti sur de belles bases avec neuf victoires en autant de rencontres en Première Ligue, l'OL Lyonnes voyage au Havre ce samedi. Le coup d'envoi de la partie est prévu à 17 heures. En cas de succès, les joueuses de Jonatan Giráldez prendraient cinq points d'avance sur le PSG (deuxième), tenu en échec vendredi par Montpellier (2-2). Entre deux rendez-vous cruciaux en Ligue des champions, le 11 est complètement chamboulé.

Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur YouTube et sur Olympique-et-Lyonnais.