Suivez Le Havre - OL Lyonnes en direct

Dans le cadre de la 10e journée de Première Ligue, l'OL Lyonnes se déplace au Havre ce samedi à 17 heures. Un match à suivre en direct sur YouTube.
Parti sur de belles bases avec neuf victoires en autant de rencontres en Première Ligue, l'OL Lyonnes voyage au Havre ce samedi. Le coup d'envoi de la partie est prévu à 17 heures. En cas de succès, les joueuses de Jonatan Giráldez prendraient cinq points d'avance sur le PSG (deuxième), tenu en échec vendredi par Montpellier (2-2). Entre deux rendez-vous cruciaux en Ligue des champions, le 11 est complètement chamboulé.
Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur YouTube et sur Olympique-et-Lyonnais.
Joli tir de Svava
Les corners magnifiques de Svava faudrait les montrer aux garçons...
Oui, je m'étais égaré sur l'autre fil !
Alice ne fait pas de bruit mais c'est solide et sérieux
Bien joué, but super bien emmené 🤩
Un but pour Katoto qui va la mettre en confiance.
Bonne première mi-temps, il aurait pu y avoir 2 buts de plus. Le Havre essaye donc ça donne un peu de résistance.
C'est hélas ce que l'on se dit souvent ici à la mi-temps.
Mais ça se débloque souvent en seconde.
Sympa le match, on joue beaucoup a une touche de balle et Wendie subit elle aussi la patte de Gigi a une touche , donc beaucoup de transitions assez rapides pour remettre le ballon dans leur surface. Lawrence touche beaucoup de ballons mais a pas mal de déchets , Svava comme dab omniprésente tout comme Diani , Inés et Yoannès donnent pas mal de solutions pour conserver la balle , pourtant dans leur mur il y a des espaces pour alourdir le score mais ça va venir !
Pourquoi aussi peu d'enthousiasme de MAK après son but?
Le froid peut être...
C'était le but de l'année si elle le m'était celui là
Vickie n’est pas dans le coup aujourd’hui
Joli but pour Vickie