Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Week-end totalement off pour l'OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Exempté de la première phase de la Coupe LFFP, l’OL Lyonnes fait déjà relâche ce week-end. Après un entraînement vendredi matin, Jonatan Giraldez a donné quartier libre à ses joueuses.

    Un petit match et déjà un week-end de repos. Le calendrier mis en place par la LFFP peut porter à discussions, car après la première journée la semaine passée et la victoire contre l'OM (3-1), l’OL Lyonnes fait déjà relâche. La faute à la Coupe LFFP, comme expliqué un peu plus tôt dans la semaine. Ne faisant leur entrée qu’en quarts de finale, les Fenottes sont exemptes de la première phase qui commence ce week-end entre les équipes de Première et de Seconde Ligue. Le retour à la compétition ne sera que pour la semaine prochaine avec un déplacement à Saint-Étienne pour le derby au stade Salif Keita (samedi, 15h30).

    Le derby et le PSG pour finir septembre

    En attendant de préparer ce rendez-vous de la 2e journée de championnat, les joueuses lyonnaises vont profiter d’un peu de repos. Plutôt que de faire une opposition interne comme ce fut souvent le cas ces dernières saisons à Décines, Jonatan Giraldez a donné quartier libre pour tout le week-end. Après un entraînement vendredi matin en même temps que les joueurs de Paulo Fonseca, les coéquipières de Wendie Renard ont pu mettre les voiles pour profiter d’un week-end off. Avant de remettre le bleu de chauffe avec un derby puis la réception du PSG le 27 septembre au Parc OL.

