Ce week-end, les clubs français de Ligue 1 et de Ligue 2 arboreront un nouveau logo sur leur maillot. Une mise en avant de "1Team", la marque solidaire de la LFP pour un football plus engagé.

En mai dernier, la campagne lancée par la LFP contre les discriminations envers la communauté LGBT avait entraîné la suspension pour deux matchs de Nemanja Matic. Le milieu lyonnais d’alors avait caché le logo de la campagne. Chaque saison, la Ligue lance plusieurs campagnes de sensibilisation sur des sujets sociétaux et à partir de cette 4e journée, elle va officiellement lancer sa marque solidaire nommée "1Team". "1TEAM sera activé tout au long de la saison autour de plusieurs grandes thématiques sociétale et environnementale, avec notamment des journées dédiées à la jeunesse, l'enfance, la prévention contre le cancer et à un sport inclusif luttant contre les discriminations. 1TEAM mettra en lumière les initiatives de l'ensemble de l'écosystème du football professionnel : compétitions, clubs, joueurs et partenaires", a précisé la LFP dans son communiqué.

A cette occasion, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 arboreront tous un nouveau badge sur leur maillot. Dimanche, pour Rennes - OL, il sera donc possible de voir l’inscription "1Team" sur l’une des manches des coéquipiers de Corentin Tolisso. Une opération qui sera répétée plusieurs au cours de la saison en France.