Actualités
Karl Toko-Ekambi
Karl Toko-Ekambi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercato : un troisième club en Arabie saoudite pour Toko-Ekambi (ex-OL)

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Après déjà deux expériences en Arabie saoudite, Karl Toko-Ekambi s'engage librement avec Al-Fateh jusqu'en juin 2026.

    L'Arabie saoudite, destination de rêve dans l'ère du football moderne ? C'est une question légitime après la profusion de départs de joueurs au Moyen-Orient. Au début, il était surtout question de terminer sa carrière en l'échange d'un beau billet. Aujourd'hui, il est sujet à se relancer ou à tenter une nouvelle expérience. Ce qui est d'ailleurs peut-être le cas de Karl Toko-Ekambi. Après une saison avec l'Abha Club, le Camerounais a poursuivi l'année suivante avec Al-Ettifaq avant de s'engager avec Al-Fateh ces derniers jours pour la saison 2025-2026.

    38 buts marqués avec l'Olympique lyonnais

    Formé au Paris FC, le joueur de 32 ans est notamment passé par Angers avant de se révéler en Liga avec Villarreal et de faire de l'œil à l'OL. Après trois saisons passées à Décines, dont un prêt en 2023 à Rennes, l'attaquant camerounais a fait trembler les filets à 38 reprises et a délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues.

    À l'issue de l'exercice 2024-2025, le joueur n'a pas été conservé et s'envole à Abha Club pour 1,5 million d'euros. Cette saison avec Al-Fateh, Karl Toko-Ekambi entamera une troisième expérience en Arabie saoudite.

    à lire également
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris : "Je vois un OL qui a faim et ne triche pas"
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - sam 13 Sep 25 à 12 h 09

      Belle retraite dorée , what else ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Karl Toko-Ekambi
    Mercato : un troisième club en Arabie saoudite pour Toko-Ekambi (ex-OL) 11:50
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : les clubs français au soutien de la nouvelle campagne de la LFP 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Week-end totalement off pour l’OL Lyonnes 10:15
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    L’heure de la retraite pour Umtiti (ex-OL) ? 09:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca voit en partie le bout du tunnel à Rennes 08:45
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris : "Je vois un OL qui a faim et ne triche pas" 08:00
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Rennes - OL : près d'un millier de Lyonnais au Roazhon Park 07:30
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981 12/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Challenge Espoirs : la réserve de l'OL lance bien sa campagne face à l'OM 12/09/25
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL 12/09/25
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi 12/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL 12/09/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant" 12/09/25
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 12/09/25
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL 12/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL 12/09/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ? 12/09/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ? 12/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut