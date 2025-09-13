Après déjà deux expériences en Arabie saoudite, Karl Toko-Ekambi s'engage librement avec Al-Fateh jusqu'en juin 2026.

L'Arabie saoudite, destination de rêve dans l'ère du football moderne ? C'est une question légitime après la profusion de départs de joueurs au Moyen-Orient. Au début, il était surtout question de terminer sa carrière en l'échange d'un beau billet. Aujourd'hui, il est sujet à se relancer ou à tenter une nouvelle expérience. Ce qui est d'ailleurs peut-être le cas de Karl Toko-Ekambi. Après une saison avec l'Abha Club, le Camerounais a poursuivi l'année suivante avec Al-Ettifaq avant de s'engager avec Al-Fateh ces derniers jours pour la saison 2025-2026.

38 buts marqués avec l'Olympique lyonnais

Formé au Paris FC, le joueur de 32 ans est notamment passé par Angers avant de se révéler en Liga avec Villarreal et de faire de l'œil à l'OL. Après trois saisons passées à Décines, dont un prêt en 2023 à Rennes, l'attaquant camerounais a fait trembler les filets à 38 reprises et a délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues.

À l'issue de l'exercice 2024-2025, le joueur n'a pas été conservé et s'envole à Abha Club pour 1,5 million d'euros. Cette saison avec Al-Fateh, Karl Toko-Ekambi entamera une troisième expérience en Arabie saoudite.