Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal (@OL)

OL : Ghezzal "va apporter un plus dans le dernier geste"

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Dernière recrue de l’été, Rachid Ghezzal est revenu à l’OL à la surprise générale. Le joueur offensif doit apporter une touche technique dans la dernière partie du terrain.

    C’est un transfert surprise qui a ravivé un peu de nostalgie chez les supporters lyonnais. Huit ans après son départ controversé, Rachid Ghezzal a fait son retour à l’OL après la fin du mercato estival. Cette arrivée que personne n’avait vu venir a eu pour but de combler un manque offensif après l’échec de la piste Facundo Buonanotte. Ce dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais, l’international algérien devrait reprendre son histoire avec son club formateur. Toutefois, c'est sur le banc qu’il commencera cette rencontre comptant pour la 4e journée de Ligue 1. "Il est bien physiquement. Il a besoin de faire plus d’entraînements, mais il est bien, il sera dans le groupe. Naturellement, il ne pourra pas commencer à jouer, mais il est un joueur prêt pour aider l’équipe."

    "Plus de bonnes décisions"

    Avec sa patte gauche, Rachid Ghezzal doit venir occuper le couloir droit de l’attaque en concurrence avec Adam Karabec. Cependant, comme le Tchèque, le Décinois n’a pas vocation à déborder sur son côté, mais plus à occuper une position centrale dans le carré du milieu mis en place par Paulo Fonseca. Avec la perte de Rayan Cherki, il manque cette touche technique pour créer le décalage devant et Ghezzal peut combler ce manque. "Ce n'est pas un joueur de dribble, mais un joueur de bonne décision. J'aime beaucoup ce que j'ai vu cette semaine ici avec le travail de Rachid. Je pense qu'il est vraiment un joueur qui va apporter plus d'expérience, plus de bonnes décisions dans la dernière partie du terrain."

    En manque de rythme, Rachid Ghezzal va devoir monter en puissance, mais son rôle dans le vestiaire a déjà commencé. "Il est très bien entré dans le groupe, c’est un grand professionnel, une bonne personne."

    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : un seul Lyonnais dans le top 20 des notes de Ligue 1 sur FC26
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 13 Sep 25 à 12 h 53

      Oups que d'éloges !
      Sa dernière saison ici il y a 8 ans , n'a pas laissée pourtant un souvenir impérissable , ultra prévisible dans sa façon de jouer ...

      
      1. Toitoi
        Toitoi - sam 13 Sep 25 à 13 h 28

        Salut Juni38, je pense pareil ! Mais tant mieux s'il réussit à plus nous apporte maintenant.

        

