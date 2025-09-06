Après une séparation compliquée en 2017, l'histoire entre l'OL et Rachid Ghezzal reprend. Un retour, il est vrai, loin d'être attendu au début de l'été.

L'information commençait à circuler depuis quelque temps autour de l'OL. Elle est devenue plus concrète vendredi lorsque nous vous la révélions en fin d'après-midi, puis effective en début de soirée. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, Rachid Ghezzal, après Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso en 2022, fait lui aussi son retour. Pourtant, rien ne prédestinait une telle opération.

Car lorsque l'international algérien est parti la première fois de l'Olympique lyonnais, les deux parties n'étaient clairement pas sur la même longueur d'ondes. En 2017, alors qu'il est l'heure de négocier une prolongation de contrat - qu'il voulait signer, assure-t-il - jamais le gaucher et son club formateur ne se mettront d'accord.

L'histoire s'était mal terminée en 2017

Une question de sous, mais pas seulement, qui cassera la relation entre le gamin de Décines et ses dirigeants. Il y a huit ans maintenant, il partait libre pour Monaco "pour moins que la dernière proposition de l’OL", affirmait-il voilà trois ans. Des discussions et une issue qui laisseront un goût amer à Jean-Michel Aulas à l'époque.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, Ghezzal est passé par Leicester, la Fiorentina, Beşiktaş et Rizespor. À 33 ans, et après cinq années passées en Turquie, l'ailier s'offre une dernière danse, avec un contrat portant jusqu'en juin 2026. "Je me suis dit que j'aimerais bien avoir l'opportunité de rejouer dans le stade. Pouvoir revenir comme Coco et Alex ont pu le faire, c'est vraiment exceptionnel, a-t-il réagi auprès des médias officiels. Je suis super reconnaissant d'avoir cette chance."

L'OL cherchait un ailier droit

Les semaines à venir nous en diront plus sur son utilisation par Paolo Fonseca, qui a validé sa venue et son profil. À première vue, il comblera un manque dans le couloir droit de l'attaque. Un élément que recherchaient les Rhodaniens depuis un moment sur ce mercato. Mais l'échec de la piste Facundo Buonanotte a poussé les septuples champions de France (2002-2008) à explorer le marché des joueurs libres.

Mercredi, devant la presse, Matthieu Louis-Jean avait entrouvert la porte à ce type d'opération. "Rien n’est fermé. Ce n’est pas sûr qu’on soit actifs, mais c’est une possibilité, indiquait le directeur technique. On va se donner le temps de la réflexion pour savoir si on peut apporter la bonne personne, le bon footballeur, avec une plus-value."

"Je suis parti avec un goût d'inachevé"

L'Olympique lyonnais s'est donc entendu avec Ghezzal, qui sort d'une saison à 25 apparitions (quatre buts et deux passes décisives) en Turquie. Après 119 rencontres jouées lors de son premier passage, il se voit offrir une occasion de réécrire une meilleure fin. "Je suis parti avec un goût d'inachevé, je l'ai dit plusieurs fois. C'était à contrecœur, car je voulais poursuivre ici, a-t-il affirmé. J'avais tout pour rester, un coach qui me faisait confiance (Bruno Genesio), j'étais dans l'équipe de ma ville... Je n'ai gardé aucune rancœur, j'ai toujours suivi l'OL depuis mon départ."

De la transmission et une reconversion

Il devrait également tenir un rôle de transmission auprès des plus jeunes, ce qu'il a confirmé vouloir faire. Il s'est engagé pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire. À côté de ça, l'attaquant planche sur sa reconversion. "J'arrive à un âge où il faut se poser des questions sur l'après. Je ne sais pas exactement ce que je ferai, mais ça tournera forcément autour du football, a-t-il confié. J'ai commencé un programme avec l'UEFA."

Une suite qui concernera vraisemblablement l’encadrement sportif et la formation, puisqu'il a entamé un cursus de management du sport qu'il effectuera en parallèle de sa carrière. Un double, voire triple projet, et une curiosité de plus du côté du mercato de l'OL. Un nouveau pari offensif après la signature de Martin Satriano, et qui donne un visage toujours plus intriguant à cette formation.