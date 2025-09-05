Actualités
Rachid Ghezzal avec l’OL AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE

Mercato : Rachid Ghezzal (libre) de retour à l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Selon nos informations, Rachid Ghezzal, libre de tout contrat, va faire son retour à l'OL. Paolo Fonseca a validé son profil.

    Matthieu Louis-Jean n'avait pas caché qu'il scrutait, avec ses équipes, le marché des joueurs libres et des potentiels jokers. Visiblement, il avait une petite idée en tête en confiant cela mercredi, puisque l'OL s'apprête à engager un nouvel élément. Enfin, plutôt un garçon qu'il connaît bien, à savoir Rachid Ghezzal.

    L'ailier étant sans club depuis son aventure en Turquie, où il évoluait depuis 2021. Cet été, il a quitté Rizespor après avoir disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues (pour quatre bus et deux passes décisives).

    Un projet de reconversion derrière

    Formé à l'Olympique lyonnais entre 2004 et 2017 (119 apparitions chez les professionnels), le natif de Décines est donc de retour, comblant un besoin sur l'aile droite identifié depuis longtemps par les dirigeants.

    Son profil a été validé par Paolo Fonseca, et derrière cette opération, se glisse également un projet de reconversion. Au sein du vestiaire, il aura aussi pour rôle d'épauler les plus jeunes, lui qui a 33 ans, compte près de 350 matchs chez les "grands", et dans plusieurs championnats.

    Avec Razik Brikh.

    2 commentaires
    1. LeCaladois
      LeCaladois - ven 5 Sep 25 à 16 h 51

      C'est une blague ?

      Signaler
    2. Dji
      Dji - ven 5 Sep 25 à 16 h 52

      Le mercato était pourtant cohérent jusqu'à maintenant

      Signaler

    d'heure en heure
    derniers commentaires
