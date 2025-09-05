OL Lyonnes : trois Fenottes avec l'équipe de France U18

En marge de la préparation du Mondial U17, l'équipe de France U18 jouera un match amical contre le Maroc. Trois Lyonnaises sont du voyage.

Vingt-quatre joueuses sont présentes dans la liste de Mickaël Ferreira, entraîneur national U18. Parmi elles, trois joueuses de l'OL Lyonnes : Alexane Lambert, Océane Moreau Tranchant et Camille Marmillot. Des habituées de l'équipe de France. Les trois Fenottes gagneront Clairefontaine le 15 septembre pour affronter le Maroc. Une rencontre, au caractère amical, prévue le mercredi 17 septembre (15 heures) au CNF.

En ligne de mire, la Coupe du monde U17. Les Bleuettes entendent se préparer un maximum et peaufiner les automatismes avant le coup d'envoi de la compétition le 17 octobre. Elle aura lieu au Maroc justement. Les Françaises retrouveront le Samoa, le Nigeria et le Canada au premier tour de ce mondial.

Les trois Fenottes reprennent ce week-end

Avant de regagner la sélection, le championnat féminin reprend ses droits ce week-end. En D3 avec la réserve et chez les U19, les Fenottes auront deux deux matchs pour se remettre en route avant de regagner la sélection. Une rentrée qu'elles espèrent studieuse, avant d'entamer les choses sérieuses dans le courant de l'automne.