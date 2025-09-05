OL Lyonnes : les U19 et la réserve reprennent le championnat

Ce dimanche, les championnats féminins reprennent leurs droits. Les U19 de l'OL Lyonnes joueront à Reims, quand la réserve accueillera Montauban.

Après les différentes équipes masculines, au tour des féminines de faire leur rentrée des classes. Dimanche 7 septembre, l'OL Lyonnes accueillera Marseille en ouverture de championnat de la Première Ligue, au Parc OL. Plus tôt dans la journée, la réserve assurera la réception de Montauban (13 heures). Quant à elles, les U19 se rendront en Champagne pour y affronter le Stade de Reims (15 heures).

4e l'an dernier, la réserve peut-elle faire mieux ?

Cette année, les joueuses de Julien Perney composeront avec Montauban, Clermont, Le Puy, Rousset, Bordeaux, Albi Marssac, Longvic, Monaco, Cannes, Montpellier et Chatenoy-le-Royal. La saison dernière, le groupe avait terminé quatrième du classement sur douze équipes. À deux points du podium et à dix longueurs de Grenoble, le champion. Ce dimanche, les jeunes Lyonnaises tenteront d'amorcer la saison 2025-2026 par une victoire face à Montauban, huitième l'an passé en D3.

Les U19 peuvent-elles retrouver leur titre ?

Précisons-le, le format de la compétition pour les U19 est différent. Les formations disposent d'une première phase de dix rencontres, après quoi, la première se qualifie pour la phase excellence. Dans celle-ci, six clubs se disputent ce ticket pour disputer le titre. En 2024-2025, les Rhodaniennes avaient terminé premières, mais les résultats n'ont pas suivi en deuxième phase. Elles avaient terminé troisièmes derrière Montpellier et le PSG, vainqueur final.

Ce dimanche, les Fenottes devront se montrer impliquées, comme lors de la première phase l'année dernière. C'est face à Reims qu'elles lanceront l'opération reconquête, après avoir glané les titres 2022, 2023 et 2024.