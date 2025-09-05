Mercato : l'OL officialise le retour de Ghezzal jusqu'en 2026

L'OL tient sa 9e recrue de l'été. Rachid Ghezzal revient dans son club formateur pour un an. Son contrat court jusqu'en 2026.
Nous l'avions annoncé un peu plus tôt ce vendredi. Ce 5 septembre, l'OL a informé du retour de Rachid Ghezzal, 8 ans après son départ à Monaco. l'Olympique lyonnais recrute l'ailier droit qui était libre de tout contrat. Jusqu'en juillet dernier, l'international algérien évoluait à Rizespor. Il jouait en Turquie depuis 2021.
A 33 ans, le natif de Décines revient pour un an, son bail courant jusqu'en juin 2026. Il vient compléter la rotation dans un secteur que le club souhaitait renforcer depuis le début du mercato. Il sera également amené à partager son expérience auprès des plus jeunes.
Il prépare son après carrière
Dans son communiqué, l'actuel deuxième de Ligue 1 précise que Ghezzal (119 matchs avec l'OL) prépare sa reconversion dans l'encadrement sportif et la formation. Il a d'ailleurs entamé un cursus de management du sport.
Il manque plus que Big SAM et on a l'OL en mode vintage.
Bienvenue à lui quand meme si il vient c'est pour se relancer il peut s'integrer dans le projet en restant à sa place.
Wait and See.
Si JMA l'apprend !
On est dans le dur mais la, ca fait pitié
bof, quand on parlait de mentalité, parti libre à Monaco après avoir refusé une prolongation, je demande à voir ... après on va lui donner sa chance !
https://www.radioespace.com/news/locales/155491/ghezzal-ol-approch-par-monaco-aulas-mcontent
Oui ! Sale mentalité. Jeu stéréotypé, physique très léger et pas de repli défensif. Très déçu de voir revenir ce joueur.
Quelle drôle d'idée !
Pendant ce temps là Auxerre se fait prêter Sékou Mara par Strasbourg.Je comprends pas pourquoi on s'est pas mis sur ce dossier?
Analysons ça de façon très sèche : aucun débours financier pour le club, salaire complètement encadré ,il connaît la Maison , il peut consolider le couloir droit, au cas où.
Moyennant quoi je vote pour.
on l'a pas vue venir celle là !
de mémoire c'était pas exceptionnel en terme de mentalité, à l'inverse de toutes nos recrues cet été.
Si contractuellement, c'est un retour à la Malbranque, on ne risque pas grand chose, et ça fait un pote gone pour Tolisso.
franchement ca sert a quoi
On a un centre de formation
Je comprends mieux maintenant MLJ qui disait Y'a 2 jours qu'il ne voulait pas recruter juste pour empiler les joueurs,il fallait qu'il y ait une plus value!
Bonsoir
Comme beaucoup pas vraiment convaincu par cette nouvelle.
Mais bon à priori renseignement pris le joueur n’est pas le merdier qu’on croit.
L’histoire de son départ gratuit on a pas tous les éléments et rappelez vous le fantastique board qu’on avait à l’époque, on ne sait pas si c’est le s actions du club , des agents ou du joueur qui a fait qu’il est parti libre .
Par contre sportivement je n’ai pas l’impression qu’hormis ses 6 mois où il me semblait déjà à l’époque en sur régime Rachon soit une garantie.
Mais une fois de plus on peut se tromper.
Je rejoins le post qui dit que il n’y a pas vraiment de risques , si ça marche tant mieux si ça foire les conséquences sont minimes ( ils n’ont pas du non plus lui donner un salaire de dingue )
Donc à voir avant de juger, comme beaucoup de recrues on pourra émettre un jugement en décembre.
Je l'avais vu dans les joueurs libre, mais j'étais loin de m'imaginer un retour. Pourquoi on ne se positionne pas sur Takehiro Tomiyasu, laisser libre par arsenal, il joue Def droit et peut jouer au centre. En plus un japonais c'est terrible en terme d'exposition du club.