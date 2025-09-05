Mercato : l'OL officialise le retour de Ghezzal jusqu'en 2026

L'OL tient sa 9e recrue de l'été. Rachid Ghezzal revient dans son club formateur pour un an. Son contrat court jusqu'en 2026.

Nous l'avions annoncé un peu plus tôt ce vendredi. Ce 5 septembre, l'OL a informé du retour de Rachid Ghezzal, 8 ans après son départ à Monaco. l'Olympique lyonnais recrute l'ailier droit qui était libre de tout contrat. Jusqu'en juillet dernier, l'international algérien évoluait à Rizespor. Il jouait en Turquie depuis 2021.

A 33 ans, le natif de Décines revient pour un an, son bail courant jusqu'en juin 2026. Il vient compléter la rotation dans un secteur que le club souhaitait renforcer depuis le début du mercato. Il sera également amené à partager son expérience auprès des plus jeunes.

Il prépare son après carrière

Dans son communiqué, l'actuel deuxième de Ligue 1 précise que Ghezzal (119 matchs avec l'OL) prépare sa reconversion dans l'encadrement sportif et la formation. Il a d'ailleurs entamé un cursus de management du sport.