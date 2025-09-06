Actualités
Abner (OL) face à Strasbourg
Abner (OL) face à Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Ligue 1 : l'OL connaît la date des matchs face à Nice et Strasbourg

  • par Gwendal Chabas

    • Vendredi, la LFP a diffusé la programmation des 8e et 9e journées de Ligue 1. Deux duels majeurs pour l'OL qui ira à Nice et recevra Strasbourg. Le tout entre une affiche de Ligue Europa.

    Ces derniers jours, la LFP a publié de nombreuses programmations des futures journées de Ligue 1. On connaît ainsi l'ensemble du calendrier de l'Olympique lyonnais pour les semaines à venir. Même en octobre, le programme est aujourd'hui largement dévoilé.

    On sait par exemple que l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15 heures). La fin d'un marathon de 5 sorties en 17 jours. Suivra une trêve internationale, et il faudra repartir de plus belle avec à nouveau 7 rencontres à disputer en 23 jours. Intense. Le menu commencera par un voyage sur la Côte d'Azur.

    La réception de Bâle au milieu

    Pas de balade sur les plages azuréennes, mais un passage par Nice lors de la 8e journée. Rendez-vous le samedi 18 octobre à 17 heures, pour un duel proposé sur les antennes de beIN Sports 1. Après ça, il faudra accueillir Bâle en Ligue Europa le jeudi 23 octobre (18h45).

    Les Rhodaniens auront même deux réceptions consécutives. Strasbourg posera ses valises à Décines le dimanche 26 octobre à 20h45. En clôture du week-end de la 9e journée de championnat. Un vrai choc entre deux équipes candidates à un strapontin européen, et marquée différemment par la multipropriété. À noter que cette affiche précédera la confrontation sur la pelouse du Paris FC qui aura lieu en milieu de semaine.

    à lire également
    OL : des internationaux lyonnais impliqués et vainqueurs

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : des internationaux lyonnais impliqués et vainqueurs 08:00
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : l'OL connaît la date des matchs face à Nice et Strasbourg 07:30
    Mercato : l'OL officialise le retour de Ghezzal jusqu'en 2026 05/09/25
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve reprennent le championnat 05/09/25
    L'équipe de France féminine avec les joueuses de l'OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah
    OL Lyonnes : trois Fenottes avec l'équipe de France U18 05/09/25
    Mercato : Rachid Ghezzal (libre) de retour à l'OL 05/09/25
    David Friio, directeur sportif de l'OL
    OL : David Friio évoque "les dérives de la multipropriété" 05/09/25
    OL - Médias : logo, nouveau nom… notre chaîne YouTube évolue 05/09/25
    d'heure en heure
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Première Ligue : le calendrier de l'OL Lyonnes au mois de septembre 05/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    OL - Ligue Europa : des adversaires (presque) inconnus 05/09/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - Mercato : une cellule de recrutement vouée à être renforcée 05/09/25
    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    OL - Mercato : barré par la concurrence, Patouillet se dirige vers l'Arabie saoudite 05/09/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    OL : Fofana décisif... Les résultats des internationaux 05/09/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : des internationaux sur le pont ce vendredi 05/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 05/09/25
    Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie hommage organisée par l'OL
    Jean-Michel Aulas (ex-OL) officiellement candidat à la mairie de Lyon 05/09/25
    TKYD du 1 septembre 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er septembre en podcast 04/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes buteur avec l'Angleterre U18 04/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut