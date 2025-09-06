Ligue 1 : l'OL connaît la date des matchs face à Nice et Strasbourg

Vendredi, la LFP a diffusé la programmation des 8e et 9e journées de Ligue 1. Deux duels majeurs pour l'OL qui ira à Nice et recevra Strasbourg. Le tout entre une affiche de Ligue Europa.

Ces derniers jours, la LFP a publié de nombreuses programmations des futures journées de Ligue 1. On connaît ainsi l'ensemble du calendrier de l'Olympique lyonnais pour les semaines à venir. Même en octobre, le programme est aujourd'hui largement dévoilé.

On sait par exemple que l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15 heures). La fin d'un marathon de 5 sorties en 17 jours. Suivra une trêve internationale, et il faudra repartir de plus belle avec à nouveau 7 rencontres à disputer en 23 jours. Intense. Le menu commencera par un voyage sur la Côte d'Azur.

La réception de Bâle au milieu

Pas de balade sur les plages azuréennes, mais un passage par Nice lors de la 8e journée. Rendez-vous le samedi 18 octobre à 17 heures, pour un duel proposé sur les antennes de beIN Sports 1. Après ça, il faudra accueillir Bâle en Ligue Europa le jeudi 23 octobre (18h45).

Les Rhodaniens auront même deux réceptions consécutives. Strasbourg posera ses valises à Décines le dimanche 26 octobre à 20h45. En clôture du week-end de la 9e journée de championnat. Un vrai choc entre deux équipes candidates à un strapontin européen, et marquée différemment par la multipropriété. À noter que cette affiche précédera la confrontation sur la pelouse du Paris FC qui aura lieu en milieu de semaine.