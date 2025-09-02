Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 - Ligue Europa : le menu de l'OL en septembre

  • par Antoine Lio
  • 2 Commentaires

    • Après un premier mois parfaitement négocié par l'OL, les hommes de Paulo Fonseca entament le deuxième "bloc" de cette saison. Retour de la Ligue Europa en vue.

    Un mois d'août en pente douce pour l'OL, ce qui était difficilement envisageable au coup d'envoi de la saison. Sur cette première phase de la compétition, il a démarré par une victoire au courage à Lens (1-0). Les joueurs de Paulo Fonseca ont ensuite enchaîné par un joli succès la semaine suivante.

    Un début de saison rêvé

    Face au promu messin, ils ont fait le métier à domicile (3-0). Le choc des Olympiques faisait alors figure de réel test le week-end dernier, face à une grosse écurie française. Et contre Roberto De Zerbi et sa bande, les Lyonnais ont glané un succès mérité dans les derniers instants (1-0). Un trois sur trois avant la trêve.

    Place à septembre maintenant. L'OL perdra quelques joueurs pendant la première trêve internationale. Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Nicolás Tagliafico, Malick Fofana, Pavel Šulc, Adam Karabec, Afonso Moreira ou encore Khalis Merah ont été convoqués par leur sélection. Le groupe à Décines est donc démuni, surtout offensivement.

    Un enchaînement de déplacements pour finir

    Après cette parenthèse, les partenaires de Tyler Morton retrouveront le championnat par un voyage périlleux. Le dimanche 14 septembre (20h45), ils ont rendez-vous à Rennes pour la quatrième journée. Un autre révélateur pour ce groupe, le premier suite à la clôture du mercato.

    Le retour au Parc OL se fera le vendredi 19 septembre avec la réception d'Angers (20h45). Un dernier arrêt pour les Rhodaniens avant de renouer avec la Ligue Europa. Car ce mois se terminera par deux déplacements, dont un aux Pays-Bas, à Utrecht, pour lancer la C3. Il faudra derrière aller à Lille le dimanche (horaire à déterminer), dans une semaine qui s'annonce extrêmement dense. Déjà l'heure des choses sérieuses.

    Le programme de l'OL au mois de septembre :

    • Rennes - OL dimanche 14 septembre à 17 heures
    • OL - Angers vendredi 19 septembre à 20h45
    • Utrecht - OL le jeudi 25 septembre à 21 heures (Ligue Europa)
    • Lille - OL dimanche 28 (horaire non communiqué)
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : un départ plus vu en Ligue 1 depuis 1981
    2 commentaires
    1. Monark
      Monark - mar 2 Sep 25 à 18 h 06

      Pas de quoi se la couler douce. Deux bons et vrais tests pour nos gones à Rennes et Lille.

      Signaler
    2. Ben01
      Ben01 - mar 2 Sep 25 à 18 h 35

      Sans sous-estimer le FC Utrecht, équipe plutôt solide qui fait un bon début de saison.
      Sur le papier c'est dans nos cordes, mais méfiance tout de même.

      Signaler

