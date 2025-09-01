Actualités
Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

L'OL ira à Rennes le dimanche 14 septembre (20h45)

  • par Gwendal Chabas

    • Fort de ses trois succès initiaux, l'OL voyagera à Rennes pour la 4e journée. Un match qui se tiendra le dimanche 14 septembre à 20h45, en clôture du week-end.

    À moins de deux semaines de la 4e journée de Ligue 1, la LFP a enfin dévoilé le programme du week-end du 12 au 14 septembre, qui attendait les calendriers des compétitions européennes, et notamment de la Ligue des champions, pour être définitif. On sait donc maintenant quand nous retrouverons l'OL après la trêve internationale.

    Il faudra patienter jusqu'au bout, jusqu'au dimanche soir, pour revoir Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Les deuxièmes du championnat, à égalité avec le PSG, se rendront à Rennes pour "l'affiche" de 20h45. Comme face à l'OM (1-0), l'Olympique lyonnais a l'honneur de clôturer le week-end, avec une partie toujours délicate à négocier en Bretagne. Elle sera diffusée sur Ligue 1+.

    Nouveau test à l'extérieur pour l'OL

    Car si les Rhodaniens sont pour l'heure très bien lancés, le Stade Rennais est plus en retrait avec quatre unités. Il vient de concéder le nul 1-1 à Angers. Mais son recrutement assez quantitatif et important lui confère une équipe, sur le papier, très compétitive. Un certain Estéban Lepaul retrouvera son club formateur, lui qui vient d'arriver en Ille-et-Vilaine.

    Un déplacement qui nous donnera d'autres enseignements sur les capacités de l'OL, avec la possibilité d'enchaîner une quatrième victoire pour commencer la saison. Ce qui serait, il faut bien l'avouer, un gros coup. Mais nous n'en sommes pas encore là, et la seule certitude ce 1er septembre, c'est que Mahdi Camara ratera ce duel pour une suspension.

    Le programme de la 4e journée de Ligue 1 :

    • OM - Lorient vendredi 12 septembre (20h45)
    • Nice - Nantes samedi 13 septembre (17 heures)
    • Strasbourg - Le Havre samedi 13 septembre (19 heures)
    • Auxerre - Monaco samedi 13 septembre (21h05)
    • Lille - Toulouse dimanche 14 septembre (15 heures)
    • Multiplexe de 17h15 le dimanche 14 septembre : Brest - Paris FC et Metz Angers / PSG - Lens à la même heure sur beIN Sports
    • OL - Rennes dimanche 14 septembre (20h45)
    à lire également
    Georges Mikautadze lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Georges Mikautadze part à Villarreal contre 36 millions

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Georges Mikautadze part à Villarreal contre 36 millions 18:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    OL - OM (1-0) : Pavel Šulc récompensé 17:50
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    L'OL ira à Rennes le dimanche 14 septembre (20h45) 17:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Mercato : l'OL devrait prêter Paul Akouokou à Saragosse  16:55
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    OL : Adam Karabec avec Pavel Šulc en sélection 16:10
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ? 15:20
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Tout l'OL a rendu hommage à Bernard Lacombe face à l'OM 14:30
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL - OM (1-0) : Michele Kang félicite le vestiaire lyonnais après la victoire 13:45
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors de Montpellier - OL
    Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL 13:00
    Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l'OL
    Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ? 12:20
    Le rappeur lyonnais L'Allemand
    OL, OM, Mercato... un TKYDG spécial avec le rappeur L'Allemand 11:50
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après OL - OM (1-0) : "Il est facile de perdre la maîtrise dans ces rencontres" 11:00
    Martin Satriano avec Lens
    OL - Mercato : Satriano - Mikautadze, la croisée des destins 10:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana touché à la cheville 09:25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Comment sans numéro 9, l'OL a perturbé l'OM (1-0) 08:45
    Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL - OM
    OL : grand absent face à l'OM, Mikautadze ovationné par tout un stade 08:10
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL suit le rythme du PSG 07:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : deux arrivées attendues, peu, voire pas de départ(s)... Louis-Jean fait le point sur le mercato 06:45
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut