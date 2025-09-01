L'OL ira à Rennes le dimanche 14 septembre (20h45)

Fort de ses trois succès initiaux, l'OL voyagera à Rennes pour la 4e journée. Un match qui se tiendra le dimanche 14 septembre à 20h45, en clôture du week-end.

À moins de deux semaines de la 4e journée de Ligue 1, la LFP a enfin dévoilé le programme du week-end du 12 au 14 septembre, qui attendait les calendriers des compétitions européennes, et notamment de la Ligue des champions, pour être définitif. On sait donc maintenant quand nous retrouverons l'OL après la trêve internationale.

Il faudra patienter jusqu'au bout, jusqu'au dimanche soir, pour revoir Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Les deuxièmes du championnat, à égalité avec le PSG, se rendront à Rennes pour "l'affiche" de 20h45. Comme face à l'OM (1-0), l'Olympique lyonnais a l'honneur de clôturer le week-end, avec une partie toujours délicate à négocier en Bretagne. Elle sera diffusée sur Ligue 1+.

Nouveau test à l'extérieur pour l'OL

Car si les Rhodaniens sont pour l'heure très bien lancés, le Stade Rennais est plus en retrait avec quatre unités. Il vient de concéder le nul 1-1 à Angers. Mais son recrutement assez quantitatif et important lui confère une équipe, sur le papier, très compétitive. Un certain Estéban Lepaul retrouvera son club formateur, lui qui vient d'arriver en Ille-et-Vilaine.

Un déplacement qui nous donnera d'autres enseignements sur les capacités de l'OL, avec la possibilité d'enchaîner une quatrième victoire pour commencer la saison. Ce qui serait, il faut bien l'avouer, un gros coup. Mais nous n'en sommes pas encore là, et la seule certitude ce 1er septembre, c'est que Mahdi Camara ratera ce duel pour une suspension.

Le programme de la 4e journée de Ligue 1 :