Mercato : l'OL devrait prêter Paul Akouokou à Saragosse 

Piste évoquée depuis plusieurs semaines, le transfert de Paul Akouokou à Saragosse devrait bien avoir lieu. Il s'agirait d'un prêt sec.

Matthieu Louis-Jean a expliqué dimanche dans les travées du Parc OL après le succès contre l'OM (1-0) que la priorité n'allait pas aux ventes pour ce dernier jour du mercato. Il faut dire que l'Olympique lyonnais a déjà cédé beaucoup de joueurs, et que son effectif n'est pas plétorique. Mais certains garçons ont besoin de trouver une porte de sortie car ils n'entrent pas dans les plans de Paolo Fonseca. C'est le cas notamment de Paul Akouokou.

Le milieu de terrain est mis à l'écart depuis plusieurs semaines maintenant. Il est pour lui question d'un intérêt du Real Saragosse, une piste évoquée depuis un long moment. Mais l'affaire traîne, et pour l'heure, l'Ivoirien est toujours dans l'impasse en matière de temps de jeu pour cette saison. Face à cette situation, le joueur de 27 ans aurait finalement accepté l'idée d'un transfert en deuxième division espagnole, selon L'Équipe.

L'OL économiserait son salaire

Une opération qui prendrait la forme d'un prêt sec, donc sans option d'achat pour les Aragonais. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il verrait son salaire être pris en charge par sa future formation. Reste encore à officialiser tout cela. Il est attendu dans les prochaines heures en Espagne afin de passer sa visite médicale. Rappelons que de l'autre côté des Pyrénées, le mercato se conclut à 23h59.