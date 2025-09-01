Mercato : l'OL devrait prêter Paul Akouokou à Saragosse 

Piste évoquée depuis plusieurs semaines, le transfert de Paul Akouokou à Saragosse devrait bien avoir lieu. Il s'agirait d'un prêt sec.
Matthieu Louis-Jean a expliqué dimanche dans les travées du Parc OL après le succès contre l'OM (1-0) que la priorité n'allait pas aux ventes pour ce dernier jour du mercato. Il faut dire que l'Olympique lyonnais a déjà cédé beaucoup de joueurs, et que son effectif n'est pas plétorique. Mais certains garçons ont besoin de trouver une porte de sortie car ils n'entrent pas dans les plans de Paolo Fonseca. C'est le cas notamment de Paul Akouokou.
Le milieu de terrain est mis à l'écart depuis plusieurs semaines maintenant. Il est pour lui question d'un intérêt du Real Saragosse, une piste évoquée depuis un long moment. Mais l'affaire traîne, et pour l'heure, l'Ivoirien est toujours dans l'impasse en matière de temps de jeu pour cette saison. Face à cette situation, le joueur de 27 ans aurait finalement accepté l'idée d'un transfert en deuxième division espagnole, selon L'Équipe.
L'OL économiserait son salaire
Une opération qui prendrait la forme d'un prêt sec, donc sans option d'achat pour les Aragonais. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il verrait son salaire être pris en charge par sa future formation. Reste encore à officialiser tout cela. Il est attendu dans les prochaines heures en Espagne afin de passer sa visite médicale. Rappelons que de l'autre côté des Pyrénées, le mercato se conclut à 23h59.
Attention, pas trop d'enflammade, ça n'est qu'un prêt, il pourrait revenir au mercato d'hiver et être titularisé en 1/4 de finale d'EL contre Aston Villa, comme nous nous y attendrions tous.
Oui, attention à l'effet boomerang, on peut se le reprendre en pleine face...
Ah que au revoir.
Sérieux, ça traîne, ça traîne ! On a l'impression qu'il ne partira jamais ce gars-là !
Et sinon Quid de Diawara ? Il était pas censé être prêté en Belgique au Royal Antwerp lui ?
Et Patouillet ? Ne faudrait-il pas le prêter ou le vendre plutôt que de le garder en 4ème gardien ?
Et Molebe alors ? Partira, partira pas au FC Séville ?
Et Laaziri ? Lui aussi devrait partir ou être prêté, on a déjà 2 latéraux gauches.
Enfin, c'est quand vous voulez qu'on officialise les arrivées des 2 attaquants... le mercato se termine dans 3h.
@ Arioul
Pour Diawara, il attend que le club Belge enregistre un départ, apparemment^^
https://madeingones.ouest-france.fr/mercato-ol/article-mercato-la-raison-qui-bloque-le-depart-de-mahamadou-diawara-est-connue-493842.html
Ouffffffff. Pas mécontent de le voir partir.
Le kosovar, ça chauffe !
Il n’y a que 4 grands championnats qui closent a 20h l’Espagne à minuit et les autres pays plus tard les départs peuvent encore se faire.
Par contre pour les arrivées c’est plus inquiétant oui aucune fumée à l’horizon et avec la pluie ça sent pas le fumée d’une centrale nucléaire
Tic tac
Ca se trouve l'administratif de l'OL a oublié de rebrancher et de remettre du papier dans le fax après le retour de vacances...ou pire l'OL ne paie plus la facture Orange...
Franchement ça ferme dans 2 h30 et quedal, là ça pue grave pour les renforts... L'impression qu'ils ont tout misé sur la dernière journée et que rien ne va...
A mon sens, et avec le recrutement déjà fait, les dirigeants n'ont absolument pas tout misé sur la dernière journée...Les annonces se feront peut-être tardivement, la seule invraisemblance, je trouve, c'est le départ de Mikautadze aussi tardivement...Mais ces périodes et surtout quand économiquement ça déconne, il est difficile de prévoir quoi que se soit !
Faut voir qui débarque, mais c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles pour l'ailier, l'avant-centre surtout, Enzo, Mahamadou, et on garde Mathieu et Lassine (4 gardiens) ainsi qu'Achraf (3 arrières gauche) ?
C'est qui ces gens ? 😉
Le mercato se termine dans 2H30 et on cherche toujours deux attaquants.
Comment bien finir ce mercato 🤞🫣:
- 3 recrues: buteur, ailier, défenseur central
- ne pas céder « panic sell » (conserver Fofana, Tolisso, Tessman)
- 2 départs au milieu (parmi: Akouokou, Diawara, Mangala), et sans OA. Éventuellement aussi un gardien.
Je préfère les effectifs réduits avec différence claire (de statut et de niveau) entre titulaires et remplaçants prometteurs. Ça simplifie le management et maintient une dynamique de pression plus saine à mon avis. C’est sur ce schéma que l’OL a construit ses succès par le passé.
On serait sur Rafa Mujica , un Espagnol attaquant de Al-Sadd, club qatari...
C'est moi où on s'emmerde un brin en cette fin de journée?...
Moi j'ai ça, c'est Hugo Guillemet
https://x.com/OL_Actu_Mercato/status/1962538971218510040?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
2 joueurs inconnus au bataillon. Jamais entendu parler. Même google ne les connait pas.
J'ai cherché aussi... totalement inconnus, même sur google... Une blague je pense.
Enfin les gars... évidemment que c'est une blague ^_^
😂🤣
Sommes-nous d’accord pour dire que si j’attends jusqu’au dernier jour pour prendre quelqu’un, c’est que je le considère que comme second couteau ??
(Ce qui ne dit pas que ce serait une mauvaise idée, jurisprudence Wiltord)
Pas forcément. Il y a des transferts qui se font lorsque le club vendeur a trouvé un remplaçant. Certains joueurs peuvent attendre de voir s'il y a une meilleure proposition. Ca peut des histoires d'agents qui font trainer.
Bonjour @olympiklyon. Comme je suis très sensible l’esthétique, je me permets de te faire part de mon admiration pour ton maillot de l’OL😉
Oui probablement encore des paris lowcost ... Un Mujica ou un Dallinga svp, il nous faut de l'expérience devant.
Sommes nous en train de faire une Akouokou de dernière minute ?
L'OL tente M'bappé...
Ethan, c'est possible... Et encore, Létang est capable d'en demander 15 patates...
Mauvais signe : l'OL refuse finalement de prêter Molebe à deux heures de la fin du mercato; ça sent le sapin pour un avant-centre.
L'OL a aussi besoin de joueur pour la réserve !
Ah bon Fonseca veut pas le garder ??
Ça devient juste tout de même pour une visite médicale avant signature...