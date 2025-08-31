OL : dans ces pays, le mercato va s'étirer

Dans les principaux championnats, dont la France, le mercato se terminera lundi 1er septembre. Mais ce ne sera pas le cas partout sur la planète. Petit tour d'horizon.

Pour ce mercato estival 2025, les principaux championnats d'Europe se coordonnent. Ainsi, le lundi 1er septembre marquera la fin des emplettes en France, en Angleterre, en Italie et en Allemagne dès 20 heures. Idem en Espagne, même s'il faudra patienter un peu plus, le marché étant ouvert jusqu'à 23h59 pour la Liga et les divisions inférieures.

L'OL a donc un peu plus de 24 heures pour boucler son recrutement, à savoir principalement deux attaquants et un ailier. Mais tous les pays n'ont pas adopté la même échéance pour cette fenêtre des transferts. Quelques compétitions importantes pourront encore accueillir des joueurs après le 1er septembre.

Diawara convoité en Belgique

Pour l'Olympique lyonnais, cela aura peut-être son importance, car il a encore quelques éléments hors du groupe dont l'avenir entre Rhône et Saône est incertain. Prenons l'exemple de Mahamadou Diawara. Le milieu de terrain serait proche de rejoindre la Belgique sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

Son potentiel futur club, le Royal Antwerp, a jusqu'au 8 septembre pour conclure l'affaire. En Écosse, aux Pays-Bas ou encore en Norvège, les formations peuvent embaucher des footballeurs jusqu'au mardi 2 septembre inclus. Au Brésil, on pousse jusqu'au 3 septembre.

Jusqu'au 11 septembre pour l'Arabie saoudite

Pêle-mêle, évoquons l'Autriche (5 septembre), l'Ukraine (6 septembre), la Croatie (6 septembre), la Suisse (9 septembre) ou encore la République tchèque (9 septembre).

Enfin, parmi les gros marchés, l'Arabie saoudite (11 septembre), la Turquie (12 septembre) et le Qatar (16 septembre) sont ceux jouant le plus les prolongations. Aux Émirats arabes unies, on pousse même jusqu'à 2 octobre. De quoi garder des opportunités de départ, même après le 1er septembre.