Ancien joueur des deux clubs, Mathieu Valbuena aura un œil attentif au duel entre l'OL et l'OM ce dimanche (20h45). Selon lui, les Marseillais jouent très gros lors de ce choc.

Comme Bafétimbi Gomis, Hatem Ben Arfa ou encore Jordan Veretout, Mathieu Valbuena fait partie de ces footballeurs ayant évolué à l'OL et à l'OM. Passé par Marseille entre 2006 et 2014 (330 rencontres), puis par l'Olympique lyonnais entre 2015 et 2017 (76 apparitions), celui que l'on surnomme "Petit Vélo" voit son cœur pencher du côté phocéen, tout en gardant de grands souvenirs de son expérience rhodanienne.

Invité à livrer son regard sur le choc de ce dimanche, l'ancien international français estime que la partie ne présagera de rien pour la suite du championnat. "Il est beaucoup trop tôt pour parler de tournant [...] Ce sont des matchs toujours particuliers, des deux côtés. Ce sont deux grands clubs qui s'affrontent en début de saison. Ça ne veut pas dire grand-chose pour le gagnant ou le perdant. Il restera beaucoup de journées derrière", a-t-il confié sur RMC Sport.

"À l'OL, ce sont les montagnes russes"

Valbuena, qui est revenu à l'Olympiakos mi-août pour jouer en réserve, met toutefois la pression sur les épaules marseillaises. "L'OM a beaucoup plus à perdre que l'OL, estime le footballeur de 40 ans. Il y a eu une crise au premier match avec l’affaire Rabiot [...] À Lyon, ce sont un peu les montagnes russes. Ils ont fait une super remontada l'année dernière et il y a des talents incroyables. Mais financièrement, ils ont été obligés de vendre pas mal de joueurs. L'Olympique lyonnais n'a rien à perdre."

On peut aussi dire qu'avec déjà deux victoires au compteur, les hommes de Paolo Fonseca auraient surtout tout à gagner à l'emporter face au rival ce dimanche.