OL - OM : Merah titulaire, Karabec en pointe

Surprise dans le 11 concocté par Paolo Fonseca face à l'OM. Khalis est titulaire sur le flanc droit de l'attaque de l'OL. Adam Karabec occupera le poste de numéro 9.
Finalement, la plus grosse surprise n'est pas de savoir qui sera l'attaquant de pointe de l'OL face à l'OM ce dimanche (20h45). Non, mais plutôt le nom de l'ailier droit, qui n'est autre que Khalis Merah. Le jeune milieu de terrain de 18 ans est lancé dans le grand bain avec cette première titularisation contre Marseille, après une présaison réussie et deux bonnes entrées en jeu devant Lens (0-1) et Metz (3-0).
Pas de Pavel Šulc au coup d'envoi donc, car l'avant-centre, en l'absence de Georges Mikautadze, sera Adam Karabec. Pour lui aussi, il s'agit d'une première dans le 11 rhodanien. Pour épauler les deux novices, nous retrouverons les incontournables Corentin Tolisso et Malick Fofana.
Pas de changement en défense
Dans l'entrejeu, pas de surprise, avec le double pivot Tanner Tessman - Tyler Morton, qui a donné satisfaction depuis le début de leur association. Pas de chamboulement derrière non plus, avec un quatuor composé d'Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Nicolas Tagliafico patientera encore sur le banc, étant un peu juste physiquement. Rémy Descamps continue son passage dans les cages lyonnaises.
Le 11 de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Merah, Tolisso (c), Fofana - Karabec
Allez l'ol, une victoire est possible
Pas trop mal vu l'état des forces en présence.
Allez nous !
Et oui , nicolas Puydebois ne sera pas d'accord mais je valide pour ma part le choix du coach .
On ne peut pas vraiment faire mieux.
Karabec semble plus "costaud" que Sulc, c'est aussi lui que j'aurais chois entre les deux.
Khalis titulaire dans tel match, ça sera une belle curiosité, même s'il n'est pas à son poste.
Par contre, à part Nico, Moreira et Sulc, on n'a pas grand monde à faire rentrer.
Peut etre Molembe
Allez l’OL ! On a les armes pour gagner et valider ce début de saison historique !
Pour le Roi Georges !
Bonsoir à tous ,
Sulc s'est fait sucrer sa place , par le jeune Khalis , le coach doit avoir ses raisons , on n'est pas aux entrainements .
Merah Karabec , le ticket choc , je suis preneur .
Dans la vie il faut oser parfois .
Lorsque tu vois ce que Sulc a fait ...à part courir 70 minutes dans le vide " sa passe décisive est anecdotique " et un Merah qui en 1/4 h c'est bougé entre les lignes , a taclé , toujours tourné vers l'avant il n'y a pas photo et en plus comme il est un peu virevoltant des CPA sur lui seraient les bienvenues ; après qui sera le tireur de coup franc ? il n'y a plus personne !
Vous êtes très optimiste, j'aimerais être comme vous et j'espère qu'on va gagner.
Mais je vois Karabec joueur moyen ayant toujours évolué au milieu, qui se retrouve attaquant de pointe et ne sera pas assez rapide pour les contre-attaques.
Merah qui est une belle promesse mais qui débute tout juste au haut niveau, pas totalement prêt physiquement à jouer des duels intenses et pas placé à son poste habituel.
Abner qui se fait bouffé dès que le jeu s’accélère et Tessman qui malgré un bon match contre Metz n'a jamais rien montré contre des adversaires du calibre de l'OM.
Le pire c'est que derrière, à part Tagliafico, il n'y a personne pour entrer en jeu et faire une différence.
sur le site officiel de l'OL c'est Sulc titulaire
Effectivement, le site annonce Sulc ?...🤔
Alors Guillemet, qui est-ce qui déconne ?
Tous les maillots seront floqués au nom de Nanard ! 👍
ALLEZ L'OL, épicétou ! 💖et💙
"ALLEZ L'OL" !
Khalis titulaire. Mais c’est évident ! Il va éclabousser le match de sa classe.🤩
40 minutes du coup d’envoi, l’ambiance au Groupama charger de particules électriques ⚡️⚡️
Tyler Morton j'adore ce joueur , et avec nos pépites merah fofana on peut se régaler , ça pue le foot ces deux la .
Sur Ligue ,1+, ils ont fait la compo en 442 losange.
C'est une fantaisie mais ils ont peut être des infos
non non c'est le 4231 habituel de Fonseca , qui ne change jamais ce systeme ( sauf en fin de saison dernière ou il a perdu les pédales )
J'espère que ces débiles de la ligue et des diffuseurs ne vont pas mettre leurs micros en bas des tribunes !
franchement sur le papier et vu les joueurs dispo, sur un al entendu, ça peut le faire non?
perso je comptais pas ce match comme important vu qu'ils sont sensés être favoris vu leur recrutement pour 3 équipes.
si jamais défaite, tant qu'ont prend pas une valise ça me va. et au classement ce serait pas un drame, c'est eux qui ont plus à perdre que nous du coup, il peut y avoir de la place.
mais quelque soit le résultat, tant que l'équipe donne tout, bien faudra être derrière pour les soutenir car la saison va être longue.