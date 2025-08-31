OL - OM : Merah titulaire, Karabec en pointe

Surprise dans le 11 concocté par Paolo Fonseca face à l'OM. Khalis est titulaire sur le flanc droit de l'attaque de l'OL. Adam Karabec occupera le poste de numéro 9.

Finalement, la plus grosse surprise n'est pas de savoir qui sera l'attaquant de pointe de l'OL face à l'OM ce dimanche (20h45). Non, mais plutôt le nom de l'ailier droit, qui n'est autre que Khalis Merah. Le jeune milieu de terrain de 18 ans est lancé dans le grand bain avec cette première titularisation contre Marseille, après une présaison réussie et deux bonnes entrées en jeu devant Lens (0-1) et Metz (3-0).

Pas de Pavel Šulc au coup d'envoi donc, car l'avant-centre, en l'absence de Georges Mikautadze, sera Adam Karabec. Pour lui aussi, il s'agit d'une première dans le 11 rhodanien. Pour épauler les deux novices, nous retrouverons les incontournables Corentin Tolisso et Malick Fofana.

Pas de changement en défense

Dans l'entrejeu, pas de surprise, avec le double pivot Tanner Tessman - Tyler Morton, qui a donné satisfaction depuis le début de leur association. Pas de chamboulement derrière non plus, avec un quatuor composé d'Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Nicolas Tagliafico patientera encore sur le banc, étant un peu juste physiquement. Rémy Descamps continue son passage dans les cages lyonnaises.

Le 11 de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Merah, Tolisso (c), Fofana - Karabec