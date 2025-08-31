OL - OM : drôle d'ambiance au-dessus de ce choc

Entre un mercato non achevé, un OL bien lancé et un OM secoué, l'affiche de ce dimanche s'annonce assez intrigante. Pour les Lyonnais, c'est surtout l'occasion de poursuivre la bonne dynamique estivale.

Le football est un sport collectif, et la perte d'un élément ne peut pas à elle seule inverser un rapport de forces. Néanmoins, on se dit que tout aurait été au beau fixe du côté de l'OL sans le dossier Georges Mikautadze. À 48 heures de défier son rival marseillais, le club rhodanien s'est retrouvé à céder son seul numéro 9 référencé à Villarreal pour ne pas compromettre sa situation économique.

Il n'empêche qu'en attendant les deux attaquants prévus d'ici à lundi, l'Olympique lyonnais se présentera avec un visage recomposé offensivement ce dimanche (20h45). Pas le mieux pour aborder ce choc, malgré une excellente tendance depuis cet été. "On reste humbles, on sait que le championnat sera long. Actuellement, la dynamique est bonne et on doit en profiter [...] Qu'il arrive maintenant ou en janvier, c'est le calendrier et pour nous, tant mieux qu'on les affronte maintenant", affirmait même Clinton Mata.

Deux équipes impactées par le mercato

Il est vrai que du côté phocéen, ce n'est pas la grande fête non plus. Le revers à Rennes à la première journée a déclenché une multitude d'événements invraisemblables, dont la mise à l'écart d'Adrien Rabiot. Les dirigeants ont en plus activé le mode mercato qu'ils adorent afin de réaliser d'innombrables nouvelles recrues lors des prochaines heures. Le succès face au Paris FC (5-2) a légèrement adouci l'ambiance sur la Canebière.

Résultat, aucune des deux formations ne semble au mieux de ce qu'elle pourra proposer cette saison. L'OL a tout de même la majorité de son ossature, et souhaite rivaliser avec un candidat au podium. "C'est un duel important, mais pas décisif. Il doit nous servir à confirmer nos qualités. Mais ce n'est que la troisième journée, ce ne sera pas forcément révélateur, a estimé Paulo Fonseca. Ce qui est capital, c'est de voir la progression, l'ambition et l'attitude de l'équipe. Ce sera un test pour nous contre un adversaire de très haut niveau. L'ambiance est bonne et je sens les gars très motivés et confiants."

L'OL "mieux armé" cette fois-ci pour rivaliser ?

Corentin Tolisso, qui parlait de "revanche" au sujet de cette partie, et ses coéquipiers ont en plus toujours en tête les deux revers de l'exercice précédent. Deux défaites 3-2 qui passent mal, même si les scénarios étaient dissemblables. "C'est clair qu'on a mal géré le match à domicile la saison passée. Lors du déplacement là-bas, le coach venait d'arriver, et malheureusement, on a perdu. Je pense que cette année, on est bien mieux armés pour les affronter, clamait Clinton Mata. On est confiants."

Son entraîneur est d'ailleurs du même avis, même si le chute au Vélodrome début février n'impacte pas plus que cela sa préparation. "C'était ma première rencontre avec deux jours de travail. On avait fait une bonne performance, mais ce sera bien différent ce dimanche car les deux formations ont changé, rappelait-il. Certes, Marseille est fort, mais nous sommes également plus préparés. Il n'y aura pas d'esprit de revanche."

Test de caractère pour les Lyonnais

En 2025-2026, les deux écuries ne boxent a priori plus dans la même catégorie, puisque les hommes de Roberto De Zerbi souhaitent embêter le PSG. L'Olympique lyonnais, lui, se contentera d'une place en coupe d'Europe au vu de son intersaison. Mais sur une confrontation, d'autant plus dans un contexte particulier, tout est possible. "C'est un des plus gros duels du pays. On sait qu'il existe cette rivalité entre les supporters et entre les joueurs. On a à cœur de bien faire. Gagner nous permettrait en plus de bien se positionner", observait le défenseur angolais.

Un succès donnerait non seulement à l'OL l'opportunité de réaliser un historique trois sur trois, mais surtout repousserait déjà son opposant à plusieurs longueurs. À l'inverse, Marseille serait lancé en l'emportant dans le Rhône. Ce qui nous fait dire que cette affiche reste incomparable. "Nos deux sorties précédentes étaient très différentes. Jouer face à l'OM, c'est encore autre chose. Il nous faudra faire preuve de caractère et essayer devant une grande adversité de jouer notre jeu", résumait Paulo Fonseca. Un entraîneur portugais qui aimerait réaliser un gros coup pour finir l'été.