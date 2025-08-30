L'OL vise un 9 sur 9 inattendu lors du choc contre l'OM

Dimanche soir, l'OL pourrait enchaîner face à Marseille un troisième succès à la suite pour commencer la saison. Série qu'il n'a pas réitérée depuis 1981.

Il fut un temps où Serge Chiesa arborait le maillot de l'OL et où Sima Nikolić finissait meilleur buteur du club en 1981. Malgré la seizième place finale, les joueurs de Jean-Pierre Destrumelle (remplacé par Vladica Kovačević en novembre 1981) avaient entamé l'exercice par quatre victoires à la suite dès le début du championnat. En 2025, l'Olympique lyonnais en est encore loin, mais les protégés de Paulo Fonseca pourraient engranger une troisième victoire pour commencer la saison face à l'OM ce dimanche (20h45).

Marseille, LE test pour confirmer son début de saison

Lors de la période 1981-1982, il y a fort longtemps à présent, les Rhodaniens débutaient en fanfare par quatre succès de rang (Nancy, Valenciennes, Nice, Tours). Depuis, ils ne sont pas parvenus à rééditer une telle performance. Même lors des années de domination entre 2000 et 2010. Et si 2025 mettait fin à cette spirale ? Seul l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, le compte est bon pour les coéquipiers de Corentin Tolisso après avoir battu Lens (0-1) et Metz (3-0).

Encore faut-il tenir ce rythme de croisière jusqu'à la fin du championnat. Plus difficile. En forme olympique, quoi de mieux que de retrouver l'une de ses plus gros rivaux, l'Olympique de Marseille. Une bonne chose pour les Lyonnais qui cherchent à confirmer un début encourageant contre une formation visant le podium. Un défi qui leur permettra de savoir si leur première place provisoire au classement est réellement anecdotique.