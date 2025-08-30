Actualités
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL vise un 9 sur 9 inattendu lors du choc contre l'OM

  • par Antoine Lio
  • 4 Commentaires

    • Dimanche soir, l'OL pourrait enchaîner face à Marseille un troisième succès à la suite pour commencer la saison. Série qu'il n'a pas réitérée depuis 1981.

    Il fut un temps où Serge Chiesa arborait le maillot de l'OL et où Sima Nikolić finissait meilleur buteur du club en 1981. Malgré la seizième place finale, les joueurs de Jean-Pierre Destrumelle (remplacé par Vladica Kovačević en novembre 1981) avaient entamé l'exercice par quatre victoires à la suite dès le début du championnat. En 2025, l'Olympique lyonnais en est encore loin, mais les protégés de Paulo Fonseca pourraient engranger une troisième victoire pour commencer la saison face à l'OM ce dimanche (20h45).

    Marseille, LE test pour confirmer son début de saison

    Lors de la période 1981-1982, il y a fort longtemps à présent, les Rhodaniens débutaient en fanfare par quatre succès de rang (Nancy, Valenciennes, Nice, Tours). Depuis, ils ne sont pas parvenus à rééditer une telle performance. Même lors des années de domination entre 2000 et 2010. Et si 2025 mettait fin à cette spirale ? Seul l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, le compte est bon pour les coéquipiers de Corentin Tolisso après avoir battu Lens (0-1) et Metz (3-0).

    Encore faut-il tenir ce rythme de croisière jusqu'à la fin du championnat. Plus difficile. En forme olympique, quoi de mieux que de retrouver l'une de ses plus gros rivaux, l'Olympique de Marseille. Une bonne chose pour les Lyonnais qui cherchent à confirmer un début encourageant contre une formation visant le podium. Un défi qui leur permettra de savoir si leur première place provisoire au classement est réellement anecdotique.

    4 commentaires
    1. Avatar
      lito - sam 30 Août 25 à 16 h 57

      autant j'étais confiant avant le mikaugate autant là on risque de se faire ramasser en beauté. les sardines vont se régaler sur les réseaux....

      Signaler
    2. RBV
      RBV - sam 30 Août 25 à 16 h 57

      Un 9 sur 9 sans 9, pas banal 😁

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 30 Août 25 à 16 h 57

      Je serais curieux de savoir à quelle place ils avaient finit cette saison là ? Si les anciens s'en souviennent...

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - sam 30 Août 25 à 17 h 18

        À la seizième, c'est marqué dans l'article. Et sachant que notre dernier départ "canon" a eu lieu sous Sylvinho, on va y voir une bonne leçon sur le fait d'éviter de baser la vérité d'une saison sur ses deux premiers matchs.

        Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut