OL : une défense en progrès au révélateur de l'OM

Déjà visibles lors de la préparation, les progrès défensifs de l'OL se remarquent sur ce début de championnat. Un gros test arrive dimanche avec la puissance offensive marseillaise.

Il ne le sera sans doute plus au moment d'entrer sur la pelouse dimanche soir pour le choc de la troisième journée, alors il faut en profiter. C'est dans le costume de leader du championnat que l'OL passe cette dernière semaine avant le retour de la trêve internationale. Le sera-t-il encore sur les coups de 23 heures le 31 août ? Cela voudra dire qu'il aura réalisé une belle prestation contre son rival olympien, notamment défensivement.

Sur la lancée de la préparation

Car si l'Olympique lyonnais est aujourd'hui en tête de la Ligue 1, il le doit, entre autres, à sa bonne tenue défensive. Il n'a pas encaissé le moindre but contre Lens (0-1) et Metz (3-0), poursuivant la dynamique enclenchée au cours de la préparation. Rappelons qu'avant ces deux affiches, il avait concédé trois réalisations en six rencontres de présaison, dont deux sur penalty.

Même face au Bayern Munich (défaite 2-1), Clinton Mata et ses partenaires avaient plutôt bien géré l'armada allemande. Certes tout juste de retour de vacances, elle a dû attendre le second acte et l'entrée de Michael Olise et de Luis Díaz pour poser de gros problèmes aux Rhodaniens.

Tout n'est pas encore au point

Après deux sorties officielles, l'arrière-garde semble poursuivre dans cette voie, même si bien entendu, c'est sur la durée qu'il faudra juger cet aspect qui a grandement fait défaut la saison passée. "Tout n'est pas abouti et maîtrisé, mais il y a du travail et des choses mises en place, observait Nicolas Puydebois, ancien gardien, dans Tant qu'il y aura des Gones. Tu sens une force collective, que quelque chose se crée. On le voit, on le ressent, et c'est très important d'avoir cette vie de groupe."

Il reste évidemment encore des choses à régler, à l'image du déboulé de Gauthier Hein sur le côté gauche en première période face aux Messins. C'est d'ailleurs ce que soulignait Jorge Maciel. "Ce qui me plaît le plus dans notre jeu, c'est la maîtrise globale, même si cela n'a pas été un match parfait et qu'il y a eu des moments où on n'a pas été trop bien dans le pressing, décryptait le Portugais. On a toujours gardé de la stabilité, on n'a pas concédé trop d'occasions et on a encore réussi à faire un clean-sheet."

Greif ou Descamps, Tagliafico ou Abner contre l'OM ?

La défense est la seule ligne à ne pas avoir bougé cet été, même si Lucas Perri a laissé sa place à Rémy Descamps pour le moment. Avec la venue de Dominik Greif pour la place de numéro 1, va se poser la question du portier, au moins lors de ses premières apparitions. Ses débuts auront-ils lieu contre Marseille ? Ce sera l'un des points à observer du 11 de départ.

En attendant le retour à 100 % de Nicolas Tagliafico à gauche, Abner a plutôt bien assuré l'intérim. Le Brésilien pèche encore parfois défensivement, mais il n'a pas commis d'erreur grossière. Même Moussa Niakhaté, décrié après sa première saison lyonnaise, apparaît plus serein dans son rôle de garde du corps du numéro 9 adverse.

L'objectif désormais est de matérialiser ça lors d'une opposition très attendue face aux Phocéens. Sur le papier, la ligne d'attaque marseillaise a en effet des arguments. On peut citer Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood, voire Amine Gouiri, ou encore les jeunes Robinio Vaz et Bilal Nadir. Il faudra répondre collectivement à ce défi. "Il y a ce côté outsider. L'équipe n'est pas favorite et elle va devoir redoubler d'efforts ensemble, appuyait Enzo Reale, formé à Tola-Vologe. On remarque qu'elle est bien structurée, ce qui est encourageant."

L'impression d'assister à la naissance d'un collectif

Il se dégage effectivement une impression de voir tout le monde tirer dans le même sens et faire les efforts les uns pour les autres. Ce que l'on n'a pas toujours constaté du côté de Décines. Reste à le reproduire de manière constante. "L'OL a montré de la solidité défensive en étant surtout très performant lors des transitions à la perte pour ne concéder que peu d'occasions, jugeait Amaury Barlet dans TKYDG. Le gardien n'a pas eu grand-chose à faire (contre Metz). Ça part aussi des attaquants car la notion de bloc est fondamentale."

Paulo Fonseca a également apprécié les progrès défensifs de ses hommes tout au long de l'été. Possédant "un groupe plus préparé pour travailler ensemble", selon ses dires, il aura un premier aperçu des capacités de sa formation à résister à la pression dimanche. Un test grandeur nature.