OL - OM : Greif "doit être titulaire"

Après le départ de Lucas Perri, Rémy Descamps a assuré le rôle de numéro 1 de l'OL jusqu'à Metz. Mais avec l'arrivée de Dominik Greif, tout est plus flou.
Qui pouvait imaginer que l'OL ne prenne aucun but sur ses deux premières journées de Ligue 1 ? Peu de personnes, surtout après les lacunes défensives tancées l'exercice dernier. Toujours est-il que Rémy Descamps y est pour quelque chose. Son nouvel homologue, Dominik Greif, est arrivé dans le Rhône depuis le 18 août dernier. Depuis, le portier slovaque n'a pas encore effectué ses débuts sous les couleurs de l'OL et les interrogations portent à ce sujet. Rappelons que son dernier match remonte au 31 juillet dernier dans un amical de Majorque contre Parme (1-1).
"Greif vient pour être numéro 1"
À l'occasion de la rentrée de "Tant qu'il y aura des Gones", l'équipe de TKYDG s'est interrogée sur la gestion de Paulo Fonseca, notamment le poste de gardien, après les débuts sérieux de Rémy Descamps. Lui qui était le deuxième gardien de Lucas Perri, et qui devait seulement assurer le rôle d'intérimaire en attendant la venue du nouvel élu… Dominik Greif.
Mais après ses performances, des doutes peuvent-ils commencer à émerger ? Pour notre consultant et ancien portier de l'OL, Nicolas Puydebois, Dominik Greif a été recruté… pour être le numéro 1. "C'est un gardien qui est reconnu. Par ses performances, son calme, ses qualités. Je pense qu'il doit être titulaire face à Marseille. Il vient pour être numéro 1, Rémy Descamps a commencé le championnat par la force des choses, a-t-il déclaré dans notre émission. La DNCG ne nous a pas permis de trouver un remplaçant à Lucas Perri à temps."
Un dilemme qui ne profite à personne
Lancer Greif dans le grand bain directement pour le choc des Olympiques ou poursuivre sur la lancée et ainsi permettre au Slovaque d'avoir des semaines supplémentaires avec la trêve pour se familiariser avec la philosophie lyonnaise ? C'est ce qu'avait semblé sous-entendre Fonseca jeudi dernier. Ce mardi matin, les deux portiers ont effectué l'ensemble de la séance ensemble, laissant Diarra et Patouillet former l'autre duo. Ce fut l'occasion de voir que le rôle du gardien fait partie intégrante de la volonté de possession de l'OL avec une présence comme relai dans un jeu réduit de passes.
Un jeu au pied qui a convaincu la direction de miser sur Greif, mais Descamps a aussi montré une belle évolution depuis ses premiers pas la saison passée. "Effectivement, il a fait deux bons matchs, bravo à lui mais la hiérarchie… C'est la hiérarchie. L'OL a acheté quelqu'un pour être numéro 1. Même s'il a été bon, son rôle est d'être doublure, je l'ai connu. Pour moi, le numéro 1 c'est Dominik Greif", a poursuivi notre consultant.. La question est de savoir qui débutera dimanche soir ? Si la hiérarchie aura raison de Rémy Descamps ? À Paulo Fonseca de faire son choix avant le choc des Olympiques.
C'est délicat quand-même. Cruel dilemne !
C'est au staff de juger sur des critères techniques et psychologiques et de décider qui doit être titulaire dimanche.
Et aux supporters d'éviter de critiquer ce choix en cas de contre-performance, car nous saurons quelle sera la meilleure solution qu'à la fin du match
J'écoutais flavio Roma , l'ancien grand gardien international de Monaco , tout a l'heure , qui parlait du cas donnaruma à paris .
Ce dernier est poussé vers la porte par le staff parisien , soit disant à cause de son jeu au pied .
Faux prétexte selon roma , c'est pour des raisons d'abord économique selon lui .
A son époque il était interdit à un gardien de jouer au pied , lol , a t'il remarqué avec amusement .
Pour Perri , on lui a fait le même procès , pas assez bon au pied , etc ...
Ma fois on me dit que le football a changé , très bien , d'accord .
Descamps , on lui dit tu n'es qu'une doublure , ok admettons .
Nos deux jeunes de l'académie , quant à eux , très bons l'un et l'autre , ils ne sont que des bouche trou sans aucun avenir ici , ma fois c'est le choix de la direction , selon l'expression .
est-ce vraiment un cadeau a lui faire de le lancer contre l'OM ?
est-il prêt ?
Si on perd et qu'il prend qq buts il va être conspué....
Descamps a été bon durant les matchs de prepa et les 2 matchs de ligue 1, s'il prend des buts et que l'on perd personne ne lui en voudra vu qu'il n'est pas sensé être le titulaire et que jusqu'a présent il a fait le job.
Par contre si Descamps fait un match de ouf contre l'OM....
Il y a 15 jours de trêve après ce match contre l'OM, 15 jours pour intégrer un peu plus Greif dans l'équipe et être titulaire a la reprise....
Je serais coach jamais je le fais débuter par ce classico , je suis d'un avis contraire à nico ( rare mais ça arrive ) .
Le meilleur moyen de se planter , on se rappelle du premier match de lucas chevalier qui a fait des bourdes comme jamais il ne fait .
Je jouerai la sécurité et la continuité , ensuite il y a une treve , greif aura bien le temps d'intégrer la façon de jouer de l'équipe et alors il pourra le lancer ensuite à la place de Descamps .