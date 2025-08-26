OL - OM : Greif "doit être titulaire"

Après le départ de Lucas Perri, Rémy Descamps a assuré le rôle de numéro 1 de l'OL jusqu'à Metz. Mais avec l'arrivée de Dominik Greif, tout est plus flou.

Qui pouvait imaginer que l'OL ne prenne aucun but sur ses deux premières journées de Ligue 1 ? Peu de personnes, surtout après les lacunes défensives tancées l'exercice dernier. Toujours est-il que Rémy Descamps y est pour quelque chose. Son nouvel homologue, Dominik Greif, est arrivé dans le Rhône depuis le 18 août dernier. Depuis, le portier slovaque n'a pas encore effectué ses débuts sous les couleurs de l'OL et les interrogations portent à ce sujet. Rappelons que son dernier match remonte au 31 juillet dernier dans un amical de Majorque contre Parme (1-1).

"Greif vient pour être numéro 1"

À l'occasion de la rentrée de "Tant qu'il y aura des Gones", l'équipe de TKYDG s'est interrogée sur la gestion de Paulo Fonseca, notamment le poste de gardien, après les débuts sérieux de Rémy Descamps. Lui qui était le deuxième gardien de Lucas Perri, et qui devait seulement assurer le rôle d'intérimaire en attendant la venue du nouvel élu… Dominik Greif.

Mais après ses performances, des doutes peuvent-ils commencer à émerger ? Pour notre consultant et ancien portier de l'OL, Nicolas Puydebois, Dominik Greif a été recruté… pour être le numéro 1. "C'est un gardien qui est reconnu. Par ses performances, son calme, ses qualités. Je pense qu'il doit être titulaire face à Marseille. Il vient pour être numéro 1, Rémy Descamps a commencé le championnat par la force des choses, a-t-il déclaré dans notre émission. La DNCG ne nous a pas permis de trouver un remplaçant à Lucas Perri à temps."

Un dilemme qui ne profite à personne

Lancer Greif dans le grand bain directement pour le choc des Olympiques ou poursuivre sur la lancée et ainsi permettre au Slovaque d'avoir des semaines supplémentaires avec la trêve pour se familiariser avec la philosophie lyonnaise ? C'est ce qu'avait semblé sous-entendre Fonseca jeudi dernier. Ce mardi matin, les deux portiers ont effectué l'ensemble de la séance ensemble, laissant Diarra et Patouillet former l'autre duo. Ce fut l'occasion de voir que le rôle du gardien fait partie intégrante de la volonté de possession de l'OL avec une présence comme relai dans un jeu réduit de passes.

Un jeu au pied qui a convaincu la direction de miser sur Greif, mais Descamps a aussi montré une belle évolution depuis ses premiers pas la saison passée. "Effectivement, il a fait deux bons matchs, bravo à lui mais la hiérarchie… C'est la hiérarchie. L'OL a acheté quelqu'un pour être numéro 1. Même s'il a été bon, son rôle est d'être doublure, je l'ai connu. Pour moi, le numéro 1 c'est Dominik Greif", a poursuivi notre consultant.. La question est de savoir qui débutera dimanche soir ? Si la hiérarchie aura raison de Rémy Descamps ? À Paulo Fonseca de faire son choix avant le choc des Olympiques.