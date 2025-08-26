OL Académie : Erawan Garnier touché au genou

Évacué sur civière à la fin du match entre la réserve de l'OL et Bourgoin, Erawan Garnier souffrirait d'une entorse au genou.

C'est un coup dur pour Erawan Garnier comme pour Gueïda Fofana. Alors que la réserve de l'OL et le FC Bourgoin-Jallieu se neutralisaient dans le choc de cette première journée de Nationale 3 (1-1), l'ailier thaïlandais est resté au sol pendant de longues minutes avant d'être évacué du terrain sur civière. Si tout le monde est allé s'enquérir de l'état de Garnier, il existait la crainte d'un ligament du genou touché et donc d'une longue absence. Finalement, comme Corentin Tolisso après le derby la saison passée, ce serait avant tout une entorse du genou pour le natif d'Ecully.

Remplaçant au coup d'envoi

Un moindre mal, même s'il faudra observer quelques semaines d'absence et qu'il se retrouve stoppé dans son élan d'entrée de saison. Comme pour Gueïda Fofana, tous les joueurs avaient hâte de reprendre le championnat. Après avoir repris l'entraînement en juillet dernier, il s'en est ensuivi une préparation estivale intense, ponctuée de matchs amicaux. C'est avant tout le sentiment de la frustration qui doit régner dans l'esprit de l'international U23 thaïlandais. Pour le moment, l'attaquant va rentrer en période de convalescence et se rétablir au mieux afin de réintégrer la compétition sans aggraver son état.