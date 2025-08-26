Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
OL : Clinton Mata convoqué avec la sélection angolaise

  • par Antoine Lio

    • En marge des qualifications à la Coupe du monde 2026 (1er-9 septembre), Clinton Mata a été convoqué par Pedro Gonçalves avec l'Angola

    La récompense après ses performances. Le premier septembre prochain, en plus de la fin du mercato, marque la première trêve internationale de la saison 2025-2026. Pour l'Angola de Clinton Mata, elle est synonyme des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Deux premières rencontres décisives avant la prochaine trêve internationale, en novembre prochain.

    La Libye et Maurice au menu

    L'international angolais (12 sélections) représentera les couleurs qu'avait portées son père en tant que gardien à l'époque. Né en Belgique, il avait le choix entre la nationalité belge et angolaise. Le joueur de 32 ans avait choisi les traces de son père avec les Palancas Negras. En étant appelé par le sélectionneur Pedro Gonçalves, Clinton Mata a été récompensé de ses bonnes prestations à l'OL. Il tentera d'aider son pays contre la Libye (le 4 septembre à 18 h 00) et Maurice (le 9 septembre à 21 h 00) afin de se relancer dans la qualification pour le Mondial. L'Angola est actuellement 4e de la poule D après six matchs disputés.

