OL : Georges Mikautadze, l'âme d'un leader ?

Après le départ d'Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze est devenu le nouveau numéro 9 de l'OL. Un poste à responsabilité qu'il faut être capable d'assumer.

C'était le rêve d'un gamin à qui l'OL n'a pas su laisser sa chance à l'Académie. Aujourd'hui, Georges Mikautadze porte le symbolique numéro 69 et occupe le poste de buteur entre Rhône et Saône. Une belle revanche ? Si l'attaquant évoluait dans l'ombre du capitaine Alexandre Lacazette la saison dernière, il est aujourd'hui sous la lumière du Parc OL. La passation de pouvoir a eu lieu. Responsabilité et efficacité sont les maîtres-mots que le Géorgien doit porter au quotidien.

Le joueur de 24 ans a signé une préparation estivale solide, ponctuée de trois buts. Pour la rentrée des classes à Lens (0-1), il délivrait même son équipe sur une offrande de Malick Fofana. Mais samedi dernier face à Metz (3-0), il s'est montré moins en verve, dans un contexte particulier. Lui qui a retrouvé le club qui l'a lancé dans le monde professionnel. Lundi soir, l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones s'est interrogée sur le nouveau rôle de Georges Mikautadze au sein de l'effectif.

Un certain temps d'adaptation

Le natif de Lyon a eu les occasions face aux Messins, mais il n'est pas parvenu à les convertir en but. Cela ne l'a pas empêché de participer à la communion avec les supporters pour fêter la deuxième victoire en championnat (3-0). Notre consultant Nicolas Puydebois analysait la situation. "Il faut qu'il retrouve du rythme, des automatismes avec certains de ses milieux de terrain. Aujourd'hui, il rentre dans les matchs avec la peau du titulaire, avec la pression qu'avait Alexandre Lacazette l'année dernière. C'est lui qu'on attend au tournant pour marquer des buts", a-t-il observé.

L'ancien gardien et aujourd'hui membre du staff du Goal FC poursuit. "Tant qu'un avant-centre se crée des occasions, c'est la réalisation qui reste à améliorer. Il s'en est procuré. On ne va pas lui demander de faire du Lacazette et de venir dans le cœur du jeu", a précisé le triple champion de France. Ex-milieu offensif lyonnais, Enzo Reale, s'est concentré sur son placement sur le terrain. "Je l'ai trouvé assez esseulé donc il avait tendance à dézoner, a-t-il souligné. Ce n'est pas sa mission, il est là pour étirer les lignes et pour combiner. Je pense qu'il va trouver ses marques progressivement, ce sont des automatismes à prendre."

A lui de prendre le costume

Formé à l'OL, mais pas conservé en raison d'un physique jugé trop frêle, Georges Mikautadze a continué à travailler à Saint-Priest avant d'intégrer le FC Metz. Amaury Barlet, historique formateur de l'Académie parti cet été au Cascol, connaît bien le buteur. Invité de TKYDG, il est revenu sur son parcours. "C'est un garçon que l'on a eu à l'école de foot à la préformation. J'avais un œil très attentif à la suite de sa carrière, notamment à Saint-Priest", a confié le dirigeant.

Son ancien entraîneur ne se fait d'ailleurs aucun souci pour lui. "Georges est un footballeur qui a besoin d'avoir des occasions, a-t-il insisté. Il a désormais un autre costume, celui qu'il voulait. C'est un garçon qui est passionné de Lyon. Il veut y briller, et malgré la frustration de la rencontre (face à Metz), il n'a pas montré qu'il était déçu et a participé au cri de guerre. C'est rare pour un attaquant". Le Rhodanien dispose maintenant d'un nouveau rôle. Celui d'un leader pour une équipe en transition, entre jeunesse et éléments d'expérience.