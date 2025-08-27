OL : Paulo Fonseca remercie les supporters

Ils étaient presque 2 000 à assister à l'entraînement ouvert au public mardi. Paulo Fonseca a apprécié le soutien et remercié les fans pour cela.

Pour l'instant, tout va bien à l'OL, ou quasiment. C'est dans la sérénité que les hommes de Paulo Fonseca préparent le choc à venir contre l'OM dimanche (20h45). Il est d'ailleurs assez incroyable d'imaginer cela alors que le match coïncide avec la dernière semaine du mercato. Mais puisque les Lyonnais ont reporté leurs deux premières affiches, la dynamique est en leur faveur.

On a donc observé de la bonne humeur mardi lors de l'entraînement ouvert au public. En cette fin août, 1 900 supporters ont assisté à la séance, marquée notamment par la déclaration d'amour à Malick Fofana ou encore le premier retour d'Orel Mangala dans le collectif.

"L’union fait la force d’un club"

Leaders du championnat, les Rhodaniens attendent ce premier gros rendez-vous de la saison avec impatience, avec l'objectif de se jauger contre un candidat au podium. Ils sont en tout cas dans de bonnes conditions pour réaliser une solide performance.

En plus de ça, ils évolueront dans un stade acquis entièrement à leur cause, avec une grosse affluence attendue, ce qui devrait se répercuter dans l'ambiance de ce duel olympique. Paulo Fonseca a d'ailleurs rappelé l'importance de ce détail dans ce type de rencontre. "L’union fait la force d’un club et votre soutien est très important pour nous, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Je tiens à remercier tous les Gones qui ont assisté à l’entraînement ouvert au public aujourd’hui (mardi). Ensemble, nous sommes plus forts !" Cela semble en effet être l'ADN de cet OL 2025-2026.