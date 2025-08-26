Actualités
Malick Fofana, ailier de l'OL
Malick Fofana, ailier de l’OL (crédit : OetL)

OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi

  • par David Hernandez

    • Ce mardi, l'OL avait ouvert son entraînement au public pour la première fois de l'été. Le succès populaire a été au rendez-vous avec plus de 1900 personnes au GOLTC et des yeux rivés sur Malick Fofana.

    On ne le répètera jamais assez. Un club a besoin de ses supporters pour exister. Jorge Maciel l'a d'ailleurs mis en avant samedi soir après la victoire contre le FC Metz (3-0). La communion entre l'OL et ses fans est aujourd'hui totale. Entre les tourments des derniers mois et la bonne préparation estivale, tout un club fait de l'unité un nerf de la guerre. L'heure n'est pas au "seul contre tous" mais les liens se sont encore un peu plus resserrés ces dernières semaines. Comme dans une famille, ce sont dans les difficultés qu'on peut voir sur qui compter. Malgré des déboires répréhensibles en tribunes, le peuple lyonnais est loin d'avoir lâché ce club vieux de 75 ans d'histoire.

    Alors forcément, dans la bonne dynamique actuelle, l'entraînement ouvert au public ce mardi a fait le plein. Cette première ouverture de l'été, à quelques jours de la rentrée scolaire, a donné l'occasion de réunir un public familial. Plus de 1900 supporters ont pris possession de la tribune du Gérard Houllier et des rambardes entourant le terrain. Un vrai succès populaire qui a dû plaire à Michele Kang, toujours présente à Lyon et qui a assisté au début de séance après une conversation avec Paulo Fonseca et son staff.

    Le groupe lyonnais valide le message des supporters

    Ont-il échangé sur le cas Malick Fofana ? Le raccourci est facile, mais cette heure de travail a confirmé ce qu'on avait déjà pu observer samedi au Parc OL. Le Belge est la coqueluche de ce groupe lyonnais et personne ne veut le voir partir. S'il en doutait encore, l'ailier a dû bien recevoir le message ce mardi matin. Dès le début de l'échauffement, le public s'est mis à scander des "Malick reste" alors que les Lyonnais touchaient le ballon à quelques centimètres de la tribune. Un amour populaire validé par ses propres coéquipiers. En effet, derrière Corentin Tolisso, c'est tout un groupe qui a appuyé le chant des supporters avec des applaudissements.

    Entre les messages en zone mixte ou sur les réseaux sociaux, les joueurs ont clairement choisi leur camp. Malheureusement, il reste cette réalité économique qui n'échappe à personne et qui place Malick Fofana tout en haut sur la liste des potentiels partants. Tout le monde espère qu'il sera là le 1er septembre à 20h01. En ce sens, le Belge, bien suivi par Tyler Morton et Khalis Merah à l'applaudimètre, a enchaîné les selfies et autographes. Avec l'espoir pour tous les jeunes supporters que tout ça ne soit pas obsolète dans quelques jours.

    https://twitter.com/oetl/status/1960278467003437417
    à lire également
    Saël Kumbedi lors du derby ASSE - OL
    OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 13:25
    Saël Kumbedi lors du derby ASSE - OL
    OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga 12:41
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    Un Tolisso revanchard avant OL - OM 12:10
    Islam Halifa, nouveau milieu du Red Star.
    Mercato : l'OL garde un intéressement sur Halifa 11:35
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Mercato : avec la CAN, l’OL pourrait anticiper un recrutement défensif 10:50
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Revivez l'entraînement de l'OL ouvert au public 10:07
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Avant Bayern - OL Lyonnes, Joseph a les crocs 09:30
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    François Letexier au sifflet d’OL - OM 08:45
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG 08:00
    Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM)
    Double dose d'OL - OM en une semaine à Décines 07:30
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    L'OL en tête de la L1 avant l'OM ! 25/08/25
    Les supporters lyonnais avant OL - OM
    La préfecture interdit les supporters de l'OM au Parc OL 25/08/25
    Les supporters de l'OL
    OL - Metz : une belle affluence aoûtienne au Parc OL 25/08/25
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Ligue 1 : l'OL a enchaîné une 3e victoire sans concéder de buts 25/08/25
    Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
    OL - OM : les supporters marseillais ne devraient pas être de la partie 25/08/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement
    OL : entrainement en public ce mardi (10h) 25/08/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : le mercato estival prend fin dans une semaine à 20h 25/08/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 lancés, les U19 accrochés 25/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut