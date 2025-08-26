OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi

Ce mardi, l'OL avait ouvert son entraînement au public pour la première fois de l'été. Le succès populaire a été au rendez-vous avec plus de 1900 personnes au GOLTC et des yeux rivés sur Malick Fofana.

On ne le répètera jamais assez. Un club a besoin de ses supporters pour exister. Jorge Maciel l'a d'ailleurs mis en avant samedi soir après la victoire contre le FC Metz (3-0). La communion entre l'OL et ses fans est aujourd'hui totale. Entre les tourments des derniers mois et la bonne préparation estivale, tout un club fait de l'unité un nerf de la guerre. L'heure n'est pas au "seul contre tous" mais les liens se sont encore un peu plus resserrés ces dernières semaines. Comme dans une famille, ce sont dans les difficultés qu'on peut voir sur qui compter. Malgré des déboires répréhensibles en tribunes, le peuple lyonnais est loin d'avoir lâché ce club vieux de 75 ans d'histoire.

Alors forcément, dans la bonne dynamique actuelle, l'entraînement ouvert au public ce mardi a fait le plein. Cette première ouverture de l'été, à quelques jours de la rentrée scolaire, a donné l'occasion de réunir un public familial. Plus de 1900 supporters ont pris possession de la tribune du Gérard Houllier et des rambardes entourant le terrain. Un vrai succès populaire qui a dû plaire à Michele Kang, toujours présente à Lyon et qui a assisté au début de séance après une conversation avec Paulo Fonseca et son staff.

Michele Kang est présente et a échangé quelques mots avec Paulo Fonseca et son staff en amont de la séance #OL https://t.co/Z89ShQpCLg — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) August 26, 2025

Le groupe lyonnais valide le message des supporters

Ont-il échangé sur le cas Malick Fofana ? Le raccourci est facile, mais cette heure de travail a confirmé ce qu'on avait déjà pu observer samedi au Parc OL. Le Belge est la coqueluche de ce groupe lyonnais et personne ne veut le voir partir. S'il en doutait encore, l'ailier a dû bien recevoir le message ce mardi matin. Dès le début de l'échauffement, le public s'est mis à scander des "Malick reste" alors que les Lyonnais touchaient le ballon à quelques centimètres de la tribune. Un amour populaire validé par ses propres coéquipiers. En effet, derrière Corentin Tolisso, c'est tout un groupe qui a appuyé le chant des supporters avec des applaudissements.

Entre les messages en zone mixte ou sur les réseaux sociaux, les joueurs ont clairement choisi leur camp. Malheureusement, il reste cette réalité économique qui n'échappe à personne et qui place Malick Fofana tout en haut sur la liste des potentiels partants. Tout le monde espère qu'il sera là le 1er septembre à 20h01. En ce sens, le Belge, bien suivi par Tyler Morton et Khalis Merah à l'applaudimètre, a enchaîné les selfies et autographes. Avec l'espoir pour tous les jeunes supporters que tout ça ne soit pas obsolète dans quelques jours.