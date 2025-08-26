OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga

Présent à l’entraînement ce mardi matin, Saël Kumbedi a certainement vécu ses dernières heures comme joueur de l’OL. Le latéral droit aurait trouvé un accord avec Wolfsburg.

Ce mardi matin, tous les regards se portaient sur Malick Fofana à l’entraînement ouvert au public. Pour ceux qui n’avaient pas pu se rendre à Décines, l’une des questions qui ressortait était la présence ou non de Saël Kumbedi à cette première séance de la semaine. La réponse est oui, et pourtant les heures du latéral à l’OL sont plus que comptées. Dans le viseur de Wolfsburg, l’ancien Havrais devait encore se mettre d’accord avec le club allemand après que ce dernier a convaincu l’OL d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire.

Un poste de titulaire l'attend

Allait-il succomber à l’appel de la Bundesliga ou comptait-il rester en France pour se battre pour une place de titulaire avec Ainsley Maitland-Niles ? L’Anglais va avoir une nouvelle doublure dans les prochains jours. En effet, d’après L’Equipe, Saël Kumbedi a accepté de rejoindre Wolfsburg pour une première expérience à l’étranger. Suite à des échanges avec Paul Simonis, le coach du club allemand, l’international Espoirs a validé le projet qui ferait de lui un latéral titulaire en Bundesliga. Après trois saisons à l’OL, Saël Kumbedi va s’envoler en Allemagne mercredi pour signer un contrat de quatre ans.