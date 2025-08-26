OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga

Présent à l’entraînement ce mardi matin, Saël Kumbedi a certainement vécu ses dernières heures comme joueur de l’OL. Le latéral droit aurait trouvé un accord avec Wolfsburg.
Ce mardi matin, tous les regards se portaient sur Malick Fofana à l’entraînement ouvert au public. Pour ceux qui n’avaient pas pu se rendre à Décines, l’une des questions qui ressortait était la présence ou non de Saël Kumbedi à cette première séance de la semaine. La réponse est oui, et pourtant les heures du latéral à l’OL sont plus que comptées. Dans le viseur de Wolfsburg, l’ancien Havrais devait encore se mettre d’accord avec le club allemand après que ce dernier a convaincu l’OL d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire.
Un poste de titulaire l'attend
Allait-il succomber à l’appel de la Bundesliga ou comptait-il rester en France pour se battre pour une place de titulaire avec Ainsley Maitland-Niles ? L’Anglais va avoir une nouvelle doublure dans les prochains jours. En effet, d’après L’Equipe, Saël Kumbedi a accepté de rejoindre Wolfsburg pour une première expérience à l’étranger. Suite à des échanges avec Paul Simonis, le coach du club allemand, l’international Espoirs a validé le projet qui ferait de lui un latéral titulaire en Bundesliga. Après trois saisons à l’OL, Saël Kumbedi va s’envoler en Allemagne mercredi pour signer un contrat de quatre ans.
on connait le montant de ce transfert ou c'est un pet avec OA automatique ?
Alors déjà tu m'a fait Marré avec ton pet automatique.
Ensuite on est sur du prêt payant à 1M d'euros, avec OA obligatoire à 6M. J'ai pas vu de % a la revente.
Info officielle footmercato. C'est un peu putaclic mais ils sont en général carré sur les info officielles.
7M c'est bien mais pas top on va dire. Après si ça permet à barisic de donner satisfaction, de prendre la confiance, et de devenir titulaire dans les deux années qui viennent ça semble cohérent.
quand j'ai vu Mata arriver au club , je m'étais dit , ça va être très compliqué pour Saël , il aura forte concurrence .
Et finalement c'est Amn qui le pousse dehors .
Bon vent à lui , il vaut mieux pour lui qu'il change d'air .
Je ne comprends pas trop le but ici: on a AMN en ARD couteau suisse et qui derrière ? Ou alors on attend un DC et on replace Mata?
Tout le coté droit est à construire, peut être que le départ de Kumbedi va déclencher des arrivées….
Barisic , Kluivert
Barisic ne joue pas et Kluivert rentre 3 minutes comme DC
Ou alors Mehra, comme contre Metz?
@Sebepe,
prêt payant estimé à 1 million d’euros avec une option d’achat d’obligatoire de 6 millions d’euros et un pourcentage sur une éventuelle plus-value de 15%
Quel dommage! Un joueur qui pour moi peut valoir facile le triple dans un an après une saison pleine.
On avait résisté en début de mercato pourtant avec lui…
Le signe que j’y vois c’est que le club devait miser sur la vente de Malick et doit maintenant composer avec cette non-rentrée d’argent.
Je lis que l’OL a mis Georges en vente, j’en serais blasé mais il y a une réalité économique derrière.
Kang a beau avoir autant d’argent ou presque que Mac Court, elle n’est pas du genre à flamber pour éviter ce transfert.
Si Georges part c’est la fin de nos ambitions 🥲