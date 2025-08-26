Actualités
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Un Tolisso revanchard avant OL - OM

  • par Antoine Lio

    • Après deux victoires pour lancer la saison, l'OL se frotte à l'OM dimanche (20h45). Avec un certain esprit de revanche par rapport à la saison passée.

    Il y a des rencontres qui s'oublient vite, d'autres qui restent gravées dans les esprits. Le dernier choc des Olympiques au Parc OL en faisait partie. Il avait laissé un goût amer tant pour les joueurs que les supporters. Quand on pense que l'OM a été réduit à dix dès cinq minutes de jeu, difficile pour les supporters de s'imaginer une défaite au coup de sifflet final. Pourtant, cela a été le cas et l'heure est désormais à la "vengeance" pour les coéquipiers de Corentin Tolisso.

    "Un gros match, comme tous les matchs contre Marseille"

    Nouveau capitaine de l'OL, le champion du monde 2018 endosse ce rôle depuis le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie saoudite. Un brassard qu'il porte fièrement. Buteur sur une action collective rondement menée par la formation lyonnaise contre Metz (3-0), Corentin Tolisso s'est projeté sur ce choc face à Marseille. "Oui, ça sera un gros match, comme tous les matchs contre Marseille. Ce sera l'Olympico. On a perdu les deux Olympico l'année dernière, mais surtout celui à domicile, a-t-il martelé en zone mixte. Il nous a fait mal parce qu'on était à 11, on prend ce but à la dernière minute. Pour moi, on devait vraiment gagner ce match. On a vraiment envie de prendre une revanche et de gagner dimanche."

    Aux Lyonnais de confirmer ce début de saison et de faire oublier les dernières rageuses déconvenues contre les Marseillais.

