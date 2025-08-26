Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Victime d’une rupture du ligament avec Everton en février dernier, Orel Mangala est sur le chemin du retour. Le milieu de terrain a participé au début de séance de l’OL ce mardi matin.

    Il y avait beaucoup de choses à noter ce mardi matin au centre d’entraînement de l’OL. À l’occasion de la première séance collective ouverte au public, plusieurs évènements sont ressortis de cette heure de travail. L’amour que porte le public et le groupe lyonnais à Malick Fofana. La présence de Michele Kang aux côtés de Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger, Daniel Congré et Benjamin Charier mais aussi un retour dans l’effectif de Paulo Fonseca. En tout début de séance, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont fait une haie d’honneur pour titiller deux de leurs partenaires. Khalis Merah, dont une prolongation serait proche, mais aussi Orel Mangala.

    Une reprise complète en attente

    Victime d’une rupture du ligament croisé en février dernier pendant son prêt à Everton, le milieu est en rééducation depuis. Lors de la reprise de l’entraînement le 7 juillet dernier, il avait été aperçu enchaînant les tours de terrain avec Alexandre Fahri et Cédric Uras pendant que le reste du groupe retouchait le ballon. Près de deux mois après, le Belge a fait une première réapparition pour l’entraînement ouvert au public. Une courte présence en début de séance au moment des exercices de redoublement de passes avant de s’éclipser quand le jeu a été au centre de la séance. Il a alors pris la direction d’un terrain à l’écart des regards avec Alexandre Fahri. Preuve que son retour définitif n’est pas encore pour tout de suite.

    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha
    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 26 Août 25 à 14 h 13

      Une recrue non négligeable et Fonseca compatible je pense .

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 26 Août 25 à 14 h 33

        Fonseca compatible j'ai des doutes, surtout que le seul poste où j'imagine qu'il peut avoir une place serait pour prendre le rôle de Tolisso ou Morton... indétronables.

        Signaler
    2. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - mar 26 Août 25 à 14 h 46

      Pas aussi optimiste que toi Juni. Avant ces blessures ça n’était déjà à un avion de chasse alors maintenant…
      Je croise les doigts pour qu’on puisse le caser au Mercato hivernal. Il faut déjà provisionner dans le bilan une perte de 10 M€ .☹️

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 26 Août 25 à 14 h 49

        Oui il pourra peut-être nous aider à être à l'équilibre financièrement... Malheureusement je pense pas qu'il va avoir beaucoup de temps jeu chez nous surtout cette première partie de saison. Donc si on peut il faudrait soit le prêter soit le vendre cet hiver. Après on peut toujours avoir de belles surprises.

        Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut