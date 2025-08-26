OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif

Victime d’une rupture du ligament avec Everton en février dernier, Orel Mangala est sur le chemin du retour. Le milieu de terrain a participé au début de séance de l’OL ce mardi matin.

Il y avait beaucoup de choses à noter ce mardi matin au centre d’entraînement de l’OL. À l’occasion de la première séance collective ouverte au public, plusieurs évènements sont ressortis de cette heure de travail. L’amour que porte le public et le groupe lyonnais à Malick Fofana. La présence de Michele Kang aux côtés de Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger, Daniel Congré et Benjamin Charier mais aussi un retour dans l’effectif de Paulo Fonseca. En tout début de séance, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont fait une haie d’honneur pour titiller deux de leurs partenaires. Khalis Merah, dont une prolongation serait proche, mais aussi Orel Mangala.

Une reprise complète en attente

Victime d’une rupture du ligament croisé en février dernier pendant son prêt à Everton, le milieu est en rééducation depuis. Lors de la reprise de l’entraînement le 7 juillet dernier, il avait été aperçu enchaînant les tours de terrain avec Alexandre Fahri et Cédric Uras pendant que le reste du groupe retouchait le ballon. Près de deux mois après, le Belge a fait une première réapparition pour l’entraînement ouvert au public. Une courte présence en début de séance au moment des exercices de redoublement de passes avant de s’éclipser quand le jeu a été au centre de la séance. Il a alors pris la direction d’un terrain à l’écart des regards avec Alexandre Fahri. Preuve que son retour définitif n’est pas encore pour tout de suite.