Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha

Ce mardi, l'OL Lyonnes dispute son 4e match amical de l'été. La préparation monte d'un cran avec une opposition contre le Bayern Munich de Vanessa Gilles. Retrouvez la composition des Fenottes.

Arrivées depuis samedi en Allemagne, les joueuses de l'OL Lyonnes ne chôment pas. Le séjour en Bavière n'a rien d'un stage de découverte ou d'une classe verte. Jonatan Giraldez met un point d'honneur à travailler de façon sérieuse pour que sa philosophie prenne le plus rapidement possible. Cela n'empêche pas le groupe de bien vivre. À travers des activités ludiques au sein du campus Adidas comme des sessions de basket ou de cornhole, jeu très apprécié aux États-Unis. Dans cette semaine de stage, il y a deux matchs amicaux, dont le premier ce mardi (15h) face au Bayern Munich. L'occasion pour les coéquipières de Wendie Renard de recroiser Vanessa Gilles.

Un milieu de terrain à surveiller

Les deux anciennes partenaires de défense centrale devraient se livrer un beau duel sur coups de pied arrêtés. Elles sont toutes deux titulaires. Ménagée contre le London City Lionesses, Renard est bien de retour dans le onze. Elle fera équipe avec Ingrid Engen, que Giraldez veut installer à ce poste. Si certaines jeunes avaient eu du temps de jeu depuis le début de la préparation, ce quatrième rendez-vous estival donne lieu à un onze bien plus expérimenté. Il sera intéressant de voir comment se débrouille l'entrejeu lyonnais composé de Yohannes, Dumornay et Heaps. Séduisant sur le papier, à voir sur le terrain.

La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Renard, Bacha - Yohannes, Dumornay, Heaps - Becho, Hegerberg, Chawinga