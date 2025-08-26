Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce mardi, l'OL Lyonnes dispute son 4e match amical de l'été. La préparation monte d'un cran avec une opposition contre le Bayern Munich de Vanessa Gilles. Retrouvez la composition des Fenottes.

    Arrivées depuis samedi en Allemagne, les joueuses de l'OL Lyonnes ne chôment pas. Le séjour en Bavière n'a rien d'un stage de découverte ou d'une classe verte. Jonatan Giraldez met un point d'honneur à travailler de façon sérieuse pour que sa philosophie prenne le plus rapidement possible. Cela n'empêche pas le groupe de bien vivre. À travers des activités ludiques au sein du campus Adidas comme des sessions de basket ou de cornhole, jeu très apprécié aux États-Unis. Dans cette semaine de stage, il y a deux matchs amicaux, dont le premier ce mardi (15h) face au Bayern Munich. L'occasion pour les coéquipières de Wendie Renard de recroiser Vanessa Gilles.

    Un milieu de terrain à surveiller

    Les deux anciennes partenaires de défense centrale devraient se livrer un beau duel sur coups de pied arrêtés. Elles sont toutes deux titulaires. Ménagée contre le London City Lionesses, Renard est bien de retour dans le onze. Elle fera équipe avec Ingrid Engen, que Giraldez veut installer à ce poste. Si certaines jeunes avaient eu du temps de jeu depuis le début de la préparation, ce quatrième rendez-vous estival donne lieu à un onze bien plus expérimenté. Il sera intéressant de voir comment se débrouille l'entrejeu lyonnais composé de YohannesDumornay et Heaps. Séduisant sur le papier, à voir sur le terrain.

    La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Renard, Bacha - Yohannes, Dumornay, Heaps - Becho, Hegerberg, Chawinga

    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - mar 26 Août 25 à 14 h 59

      On continue de tirer quelques enseignements de cette préparation. Renard/Engen semble se dégager comme défense centrale titulaire. Il va y avoir une grosse concurrence au milieu avec Dumornay, Heaps, Yohannes et Albert notamment, même si Dumornay et Heaps semblent être les relayeuses de préférence. A voir avec Yohannes qui est testée en pointe basse ainsi qu'en relayeuse.

      Ada semble être remise dans un rôle central, bien que je pense que les minutes seront partagées avec Katoto. Mais certains pensaient Katoto titulaire garantie après la "faillite" d'Ada la saison dernière, cela semble être loin d'être le cas. Ca conforte les indiscrétions que j'ai entendu récemment...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha 14:49
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif 14:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 13:25
    Saël Kumbedi lors du derby ASSE - OL
    OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga 12:41
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    Un Tolisso revanchard avant OL - OM 12:10
    Islam Halifa, nouveau milieu du Red Star.
    Mercato : l'OL garde un intéressement sur Halifa 11:35
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Mercato : avec la CAN, l’OL pourrait anticiper un recrutement défensif 10:50
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Revivez l'entraînement de l'OL ouvert au public 10:07
    d'heure en heure
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Avant Bayern - OL Lyonnes, Joseph a les crocs 09:30
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    François Letexier au sifflet d’OL - OM 08:45
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG 08:00
    Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM)
    Double dose d'OL - OM en une semaine à Décines 07:30
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    L'OL en tête de la L1 avant l'OM ! 25/08/25
    Les supporters lyonnais avant OL - OM
    La préfecture interdit les supporters de l'OM au Parc OL 25/08/25
    Les supporters de l'OL
    OL - Metz : une belle affluence aoûtienne au Parc OL 25/08/25
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Ligue 1 : l'OL a enchaîné une 3e victoire sans concéder de buts 25/08/25
    Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
    OL - OM : les supporters marseillais ne devraient pas être de la partie 25/08/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement
    OL : entrainement en public ce mardi (10h) 25/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut